Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Proljeće i ljeto 2026. donose osvježavajuću promjenu u svijetu obuće, gdje se minimalizam susreće s razigranim maksimalizmom. Dizajnerske kolekcije za proljeće i ljeto pokazuju kako se klasika reinterpretira kroz suvremene siluete, dok istovremeno jača potreba za modom koja izražava osobnost i donosi dozu optimizma. Od profinjenih salonki koje prate liniju stopala do modernih tenisica, retro klompi i japanki s pomakom, trendovi za nadolazeću sezonu nude širok raspon stilova koji će se lako uklopiti u svakodnevnu garderobu, ali i u večernje kombinacije.
U nastavku donosimo najvažnije modele cipela koje ćemo viđati posvuda u proljetnim i ljetnim mjesecima ove godine.
Elegantne salonke
Jedan od najelegantnijih trendova sezone su tzv. glove pumps – cipele koje savršeno prianjaju uz stopalo poput rukavice. Ove minimalističke salonke odlikuju se čistim linijama, suptilnim oblikom i osjećajem lakoće. Idealne su uz duge haljine, suknje i odijela, a dolaze u varijantama s blok petom ili tankom stilettom.
Slim tenisice
Tenisice postaju još profinjenije i tanje u silueti. Slim modeli djeluju diskretno, ali moderno te su savršen izbor za svakodnevne gradske kombinacije. Neutralne boje dominiraju ponudom, no sve su prisutnije i jarke nijanse koje podižu i najjednostavniji outfit. Ovo su tenisice za one koji žele udobnost bez sportskog izgleda.
Mokasinke s otvorenom petom
Mokasinke dobivaju osvježenje kroz otvorenu petu i slip-on dizajn. Ovaj model spaja eleganciju klasične cipele s praktičnošću natikače. Nose se uz poslovne hlače, traperice i lepršave haljine, a dolaze u šiljastim i kockastim varijantama, s ravnim potplatom ili niskom petom.
Preppy cipele na vezanje (Back to school stil)
Inspirirane školskim uniformama i klasičnim brogues modelima, cipele na vezanje vraćaju se u središte pozornosti. Lakirana koža, diskretni logotipi i čiste linije čine ih idealnim izborom za sofisticirane dnevne kombinacije. Ovaj trend savršeno se uklapa uz plisirane hlače, košulje i strukturirane sakoe.
Retro klompe
Klompe inspirirane 70-ima doživljavaju veliki povratak, ali u modernijem i luksuznijem izdanju. Ukrašene kristalima, zakovicama, bisernim detaljima i pletenom kožom, donose dozu boemskog šarma u proljetnu garderobu. Nose se uz lepršave haljine, traper i lanene komade te savršeno odgovaraju estetici opuštenog ljeta.
Japanke s twistom
Japanke izlaze iz okvira plaže i ulaze u svakodnevni gradski stil. Novi modeli dolaze s mikro petom, neobičnim bojama i modernim oblicima potplata. Kombiniraju se s trapericama, bijelim majicama i oversized košuljama, stvarajući opušten, ali trendovski look koji odiše ljetnom bezbrižnošću.