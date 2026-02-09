403 Forbidden

Moda
RETRO MODA

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke

Žena.hr
9. veljače 2026.
Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Gucci
Trendovi cipela za proljeće i ljeto potvrđuju da moda više nego ikad nudi slobodu izbora između nenametljive elegancije i razigranog izražavanja. Bilo da preferiraš čiste linije i neutralne tonove ili želiš da cipele budu glavna zvijezda outfita, nadolazeća sezona donosi modele koji se lako prilagođavaju svakom stilu i svakodnevnim prilikama

Proljeće i ljeto 2026. donose osvježavajuću promjenu u svijetu obuće, gdje se minimalizam susreće s razigranim maksimalizmom. Dizajnerske kolekcije za proljeće i ljeto pokazuju kako se klasika reinterpretira kroz suvremene siluete, dok istovremeno jača potreba za modom koja izražava osobnost i donosi dozu optimizma. Od profinjenih salonki koje prate liniju stopala do modernih tenisica, retro klompi i japanki s pomakom, trendovi za nadolazeću sezonu nude širok raspon stilova koji će se lako uklopiti u svakodnevnu garderobu, ali i u večernje kombinacije.

U nastavku donosimo najvažnije modele cipela koje ćemo viđati posvuda u proljetnim i ljetnim mjesecima ove godine.

Elegantne salonke

Jedan od najelegantnijih trendova sezone su tzv. glove pumps – cipele koje savršeno prianjaju uz stopalo poput rukavice. Ove minimalističke salonke odlikuju se čistim linijama, suptilnim oblikom i osjećajem lakoće. Idealne su uz duge haljine, suknje i odijela, a dolaze u varijantama s blok petom ili tankom stilettom.

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Aeyde - 345 €

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Khaite - 970 €

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Massimo Dutti - 89,95 €

Slim tenisice

Tenisice postaju još profinjenije i tanje u silueti. Slim modeli djeluju diskretno, ali moderno te su savršen izbor za svakodnevne gradske kombinacije. Neutralne boje dominiraju ponudom, no sve su prisutnije i jarke nijanse koje podižu i najjednostavniji outfit. Ovo su tenisice za one koji žele udobnost bez sportskog izgleda.

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Everlane - 230 €

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Gucci - 780 €

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Chloe - 620 €

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Massimo Dutti - 89,95 €

Mokasinke s otvorenom petom

Mokasinke dobivaju osvježenje kroz otvorenu petu i slip-on dizajn. Ovaj model spaja eleganciju klasične cipele s praktičnošću natikače. Nose se uz poslovne hlače, traperice i lepršave haljine, a dolaze u šiljastim i kockastim varijantama, s ravnim potplatom ili niskom petom.

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Gucci - 820 €

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Zara - 35,95 €

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Zara - 39,95 €

Preppy cipele na vezanje (Back to school stil)

Inspirirane školskim uniformama i klasičnim brogues modelima, cipele na vezanje vraćaju se u središte pozornosti. Lakirana koža, diskretni logotipi i čiste linije čine ih idealnim izborom za sofisticirane dnevne kombinacije. Ovaj trend savršeno se uklapa uz plisirane hlače, košulje i strukturirane sakoe.

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Celine - 810 €

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Thom Browne - 810 €

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Zara - 39,95 €

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
COS - 149 €

Retro klompe

Klompe inspirirane 70-ima doživljavaju veliki povratak, ali u modernijem i luksuznijem izdanju. Ukrašene kristalima, zakovicama, bisernim detaljima i pletenom kožom, donose dozu boemskog šarma u proljetnu garderobu. Nose se uz lepršave haljine, traper i lanene komade te savršeno odgovaraju estetici opuštenog ljeta.

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Chloe - 1,050 €

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Miu Miu - 690 €

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Zara - 55,95 €

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Zara - 59,95 €

Japanke s twistom

Japanke izlaze iz okvira plaže i ulaze u svakodnevni gradski stil. Novi modeli dolaze s mikro petom, neobičnim bojama i modernim oblicima potplata. Kombiniraju se s trapericama, bijelim majicama i oversized košuljama, stvarajući opušten, ali trendovski look koji odiše ljetnom bezbrižnošću.

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Aeyde - 244 €

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Zara - 29,95 €

Trendovi cipela za proljeće i ljeto 2026.: Vraćaju se klompe i japanke
Zara - 35,95 €

