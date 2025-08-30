Trendovi boja koji su obilježili 2025. i ostaju hit u jesensko-zimskoj sezoni

Od pastelnih nijansi koje simboliziraju razigranost do metalik tonova koji donose dozu glamura – trendovi boja ostaju raznoliki i inspirativni i u narednoj sezoni. U jesen i zimu ulazimo spremni za kombiniranje klasičnih tamnih tonova s neočekivanim nijansama koje će outfitima dati svježinu i novu energiju

Boja je jedan od najbržih i najjednostavnijih načina da osvježiš svoj stil. I dok se klasične nijanse poput crne, smeđe i tamnoplave uvijek smatraju sigurnim izborom, 2025. godina donijela je zanimljivu paletu boja koje odišu radošću, svježinom i dozom iznenađenja. Pastelne i razigrane nijanse zauzele su središnje mjesto na modnoj sceni, a njihova popularnost ne jenjava ni s dolaskom hladnijih dana.

Umjesto da se u jeseni i zimi u potpunosti prepustimo tamnijim tonovima koji odražavaju promjene u prirodi, dizajneri nas potiču da u garderobu uvedemo neočekivane boje – od nježnih pastelnih tonova pa sve do metalik sjaja.

U nastavku izdvajamo pet upečatljivih boja koje su dominirale modnim svijetom ove godine i nastavljaju biti nezaobilazne i u sezoni koja je pred nama.

Nježna maslac žuta

Na pistama se jasno istaknula nova neutralna nijansa – vrlo svijetla žuta koja podsjeća na maslac ili svijetlu kremu, tzv. butter yellow. Ova gotovo neutralna nijansa osvježava i podiže svaku kombinaciju, a pritom zadržava sofisticiranost bež i smeđih tonova, pa i ne čudi da je obožavaju i minimalistice.

Pastelno ružičasta

Iako će burgundi i tamnocrvena vladati zimom, nježna puderasto ružičasta ostaje jednako relevantna. To je bila najdominantnija nijansa u prvoj polovici godine, a s lakoćom će nastaviti uljepšavati i jesenske outfite.

Nebesko plava

Ton koji unosi vedrinu i svježinu u svaki look. Nebesko plava dobro stoji u kontrastu s tamnijim bojama tipičnima za jesen i zimu, a upravo zbog toga djeluje kao svojevrsni modni “reset”. Na pistama je bilo jasno da se ova nijansa nameće kao simbol radosti i optimizma u novoj sezoni.

Srebrni sjaj

Metalik srebrna se vratila na velika vrata! Nakon dugog razdoblja dominacije zlata, srebrni tonovi ponovno su u središtu pozornosti. Viđamo ih na svemu – od haljina i cipela do hlača i jakni – i nema sumnje da će biti jedan od ključnih modnih naglasaka u zimskim mjesecima.

Topla boja karamele

Smeđa ostaje klasik, no varijacije u toplim tonovima karamele i hrđe unose svježinu u ovu bezvremensku paletu. Elegantne, a ipak malo svjetlije od tamne čokoladne smeđe, ove nijanse djeluju skupocjeno i savršeno se uklapaju u jesensku estetiku.

