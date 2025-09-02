Moda
MUST-HAVE ZA JESEN

Tražite novi baloner? 10 high street balonera koji djeluju luksuzno

Žena.hr
2. rujna 2025.
Tražite novi baloner? 10 high street balonera koji djeluju luksuzno
Zara
Baloner je bezvremenski klasik koji svaku jesensku kombinaciju podiže na višu razinu, a ove sezone high street ponuda vrvi modelima koji djeluju elegantno i pomalo luksuzno

Stiže jesen, a s njom i potreba za slojevitim, elegantnim komadima koji nas griju tijekom hladnijih dana. Baloner je bezvremenski klasik kada je riječ o jesenskim kombinacijama, a ove sezone high street ponuda prepuna je modela koji izgledom i dizajnom odišu luksuzom.

Za one koji traže balonere koji djeluju skupocjeno i elegantno, brendovi poput Zare, Massimo Duttija i & Other Stories nude širok izbor trendi modela. Ove sezone posebno su popularni klasični baloneri s dvostrukim kopčanjem, ali i elegantni modeli s jednostrukim kopčanjem u stilu car coata. Veliki hit su i baloneri od brušene kože, koji kombinaciji dodaju dozu sofisticiranog šika i pomalo luksuznog dojma.

Što se nijansi tiče, ove jeseni dominiraju bež, smeđa i kaki – boje koje je lako kombinirati s ostatkom garderobe i koje vizualno podižu svaki outfit. Bez obzira tražiš li klasičan baloner ili modernu verziju s zanimljivim detaljima, high street brendovi nude opcije koje savršeno spajaju stil i pristupačnost s modernim izgledom. 

U nastavku izdvajamo 10 favorita iz aktualne ponude koji izgledaju skuplje nego što jesu te će se s lakoćom uklopiti u svaki ormar.

Tražite novi baloner? 10 high street balonera koji djeluju luksuzno
Zara - 69,95 €

Tražite novi baloner? 10 high street balonera koji djeluju luksuzno
Zara - 69,95 €

Tražite novi baloner? 10 high street balonera koji djeluju luksuzno
Zara - 79,95 €

Tražite novi baloner? 10 high street balonera koji djeluju luksuzno
Zara - 49,95 €

Tražite novi baloner? 10 high street balonera koji djeluju luksuzno
Mango - 89,99 €

Tražite novi baloner? 10 high street balonera koji djeluju luksuzno
& Other Stories - 179 €

Tražite novi baloner? 10 high street balonera koji djeluju luksuzno
& Other Stories - 149 €

Tražite novi baloner? 10 high street balonera koji djeluju luksuzno
Massimo Dutti - 169 €

Tražite novi baloner? 10 high street balonera koji djeluju luksuzno
Massimo Dutti - 219 €

Tražite novi baloner? 10 high street balonera koji djeluju luksuzno
Massimo Dutti - 189 €
Pročitajte još o:
Baloneri Iz High Street PonudeKomadi Koji Djeluju SkupocjenoKomadi Za Jesen
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MUST-HAVE ZA JESEN
Tražite novi baloner? 10 high street balonera koji djeluju luksuzno