Tražite novi baloner? 10 high street balonera koji djeluju luksuzno

Stiže jesen, a s njom i potreba za slojevitim, elegantnim komadima koji nas griju tijekom hladnijih dana. Baloner je bezvremenski klasik kada je riječ o jesenskim kombinacijama, a ove sezone high street ponuda prepuna je modela koji izgledom i dizajnom odišu luksuzom.

Za one koji traže balonere koji djeluju skupocjeno i elegantno, brendovi poput Zare, Massimo Duttija i & Other Stories nude širok izbor trendi modela. Ove sezone posebno su popularni klasični baloneri s dvostrukim kopčanjem, ali i elegantni modeli s jednostrukim kopčanjem u stilu car coata. Veliki hit su i baloneri od brušene kože, koji kombinaciji dodaju dozu sofisticiranog šika i pomalo luksuznog dojma.

Što se nijansi tiče, ove jeseni dominiraju bež, smeđa i kaki – boje koje je lako kombinirati s ostatkom garderobe i koje vizualno podižu svaki outfit. Bez obzira tražiš li klasičan baloner ili modernu verziju s zanimljivim detaljima, high street brendovi nude opcije koje savršeno spajaju stil i pristupačnost s modernim izgledom.

U nastavku izdvajamo 10 favorita iz aktualne ponude koji izgledaju skuplje nego što jesu te će se s lakoćom uklopiti u svaki ormar.

Zara - 69,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 79,95 €

Zara - 49,95 €

Mango - 89,99 €

& Other Stories - 179 €

& Other Stories - 149 €

Massimo Dutti - 169 €

Massimo Dutti - 219 €