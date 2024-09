Svi žele COS traperice koje pristaju svima - pronašli smo povoljniji model

Ako pratiš modni svijet na društvenim mrežama, sigurno si primijetile traperice iz COS-a koje su posljednjih tjedana preplavile Instagram feedove poznatih influencerica. Svojim minimalističkim krojem, visokim strukom i bačvastim nogavicama, ove traperice odražavaju jednostavnu eleganciju koju mnoge od nas žele postići u svakodnevnim kombinacijama. No, iako su ove traperice savršen odabir za sve modne entuzijastice, njihova cijena može biti prepreka za one kojI žele uštedjeti. Naime, za COS-ove traperice potrebno je izdvojiti 89 eura.

Na sreću, pronašle smo vrlo sličan model u Mangu, koji je ne samo pristupačniji, već zadržava sve one karakteristike koje ove traperice čine it komadom sezone. Mango model dolazi u nekoliko nijansi, od klasične plave do svijetlosive i crne, te se može odlično kombinirati s različitim stilovima i odjevnim predmetima, baš poput COS-ovih koje su također dostupne u mnoštvo različitih nijansi.

Što čini ove traperice toliko posebnima?

Traperice koje su osvojile svijet društvenih mreža odlikuju se jednostavnošću i kvalitetom. Visoki struk naglašava figuru i vizualno produžuje noge, dok lagano bačvaste odnosno balon nogavice pružaju osjećaj opuštenosti, ali i chic izgleda. Osim što su udobne i stylish, ove traperice dobro stoje svakoj figuri pa i ne čudi da ih influencerice naprosto obožavaju.

COS - 89 €

Traperice bačvastih nogavica ove su sezone jedan od najvećih trendova i svi ih nose. Radi svoje su svestranosti idealne kako za poslovne, tako i za ležerne kombinacije – odlično će izgledati uz oversized blejzer i košulju, ali i uz jednostavnu T-shirt majicu i tenisice.

Pristupačna alternativa iz Manga

Mango model traperica nudi gotovo identičan kroj i udobnost, a dolazi po znatno nižoj cijeni od 39,99 eura. Visok struk i balon dizajn pružaju jednaku siluetu kao i COS traperice, a neutralna boja omogućava kombiniranje s raznim jesenskim komadima – od chunky pletiva do elegantnih košulja. Ono što ih dodatno čini privlačnima jest da su izrađene od stopostotnog pamuka, što znači da će biti nosive sezonama.

Mango - 39,99 €

Ako tražiš novi par traperica koji će unijeti dozu osvježenja u tvoju jesensku garderobu, a ne želiš izdvojiti veliki budžet, Mango model je idealna zamjena za popularne COS traperice. Ne samo da ćeš izgledati stylish, već ćeš i uštedjeti, što je uvijek dodatni plus.

Mango - 39,99 €

Gdje ih pronaći?

COS traperice mogu se pronaći u njihovim trgovinama ili online, ali su često rasprodane zbog velike popularnosti. Mango model dostupan je u Mango trgovinama i online. Bilo da se odlučiš za COS ili Mango, ove traperice bit će savršena baza za sve tvoje jesenske kombinacije.