Moda
UVIJEK IN

Najbolje traper košulje za jesen jer pristaju za ležeran izlazak i posao

Žena.hr
22. rujna 2025.
Najbolje traper košulje za jesen jer pristaju za ležeran izlazak i posao
H&M
Traper košulja već desetljećima drži status bezvremenskog klasika i komada koji nikad ne izlazi iz mode. Može se nositi u bezbroj kombinacija – od ležernih dnevnih lookova do sofisticiranijih večernjih izdanja

Traper košulja je onaj komad koji s razlogom nosi titulu bezvremenskog klasika – uvijek prisutna, a svake sezone iznova doživi mali stilski zaokret. Ove jeseni u prvi plan dolaze modeli od tamnijeg trapera, koji daju elegantniji i sofisticiraniji dojam. Nakon razdoblja u kojem su oversized siluete dominirale modnom scenom, ponovno se vraćaju strukirani i ženstveni krojevi koji naglašavaju figuru i daju dozu profinjenosti i klasike.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Amber Scott (@ambervscott)

Velika prednost traper košulje je i njezina svestranost - nudi nebrojene mogućnosti kombiniranja. Možeš je nositi uz midi suknju i čizme s petom za ženstveni look, dok će u kombinaciji s trapericama istog ili kontrastnog tona stvoriti chic “denim on denim” efekt. Za ležerne jesenske dane idealno se uklapa uz kožne hlače ili klasične crne traperice, dok će oversized verzija odlično funkcionirati i kao lagana jakna preko pletiva ili jednostavne haljine. Ako tražiš dašak boho stila, upotpuni je s remenom u struku i torbom s resama.

Traper košulja je istovremeno praktična i stilski efektna, zato je vrijedi imati u ormaru bez obzira na trendove ili sezonu. A kako bismo ti olakšali potragu, donosimo 10 najboljih modela iz aktualnih kolekcija popularnih high street brendova. 

Najbolje traper košulje za jesen jer pristaju za ležeran izlazak i posao
H&M - 29,99 €

Najbolje traper košulje za jesen jer pristaju za ležeran izlazak i posao
H&M - 34,99 €

Najbolje traper košulje za jesen jer pristaju za ležeran izlazak i posao
H&M - 29,99 €

Najbolje traper košulje za jesen jer pristaju za ležeran izlazak i posao
H&M - 24,99 €

Najbolje traper košulje za jesen jer pristaju za ležeran izlazak i posao
Zara - 29,95 €

Najbolje traper košulje za jesen jer pristaju za ležeran izlazak i posao
Zara - 25,95 €

Najbolje traper košulje za jesen jer pristaju za ležeran izlazak i posao
Zara - 39,95 €

Najbolje traper košulje za jesen jer pristaju za ležeran izlazak i posao
Mango - 45,99 €

Najbolje traper košulje za jesen jer pristaju za ležeran izlazak i posao
Mango - 39,99 €

Najbolje traper košulje za jesen jer pristaju za ležeran izlazak i posao
& Other Stories - 89 €
Pročitajte još o:
Traper KošuljaModni Trendovi Za JesenHigh Street Ponuda
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UVIJEK IN
Najbolje traper košulje za jesen jer pristaju za ležeran izlazak i posao