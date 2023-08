Španjolska princeza i buduća kraljica oduševila u haljini iz Manga

Španjolska kraljevska obitelj trenutačno je u posjeti Mallorci. Na španjolskom otoku, cijela obitelj je uživala u prekrasnom parku Jardines de Alfabia koji je prava turistička atrakcija otoka. I dok smo već navikli da španjolska kraljica Letizia jednostavno oduševljava svojim modnim odabirima,ovaj put javnost je oduševila i starija princeza Leonor koja je prva u redu za nasljedstvu krune. Naime, Leonor je sve oduševila u jednostavnoj no efektnoj haljini iz Manga. Zelena jednostavna haljina A kroja, ima maleni V izrez i gumbiće po cijeloj dužini. Originalna cijena haljine je 45,99 eura, no moguće ju je sada kupiti po sniženoj cijeni od 25,99 eur. Cijeli look upotpunila je jednostavnim, no zanimljivim špagericama na punu petu. Njezina mama kraljica Letizia ovaj put je odabrala haljinu u boji fuksije iz prijašnje kolekcije dizajnera Adolfa Domíngueza.