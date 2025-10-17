Pulover, džemper ili kardigan? Vodič za snalaženje u svijetu pletenine

Što je točno pulover, po čemu se razlikuje od džempera i kada je kardigan najbolji izbor?

S dolaskom hladnijih dana, pletenina postaje neizostavan dio svake garderobe. Pruža nam prijeko potrebnu toplinu i udobnost, ali i beskrajne stilske mogućnosti. Ipak, u moru pletenih komada često dolazi do zabune – što je točno pulover, po čemu se razlikuje od džempera i kada je kardigan najbolji izbor? Iako se ovi pojmovi često koriste kao sinonimi, među njima postoje ključne razlike. Razumijevanje tih razlika pomoći će ti da izgradiš funkcionalnu i elegantnu garderobu za svaku prigodu.

Razbijanje mitova: Koja je stvarna razlika?

U hrvatskom jeziku, džemper je najširi pojam koji obuhvaća gotovo svu pletenu odjeću za gornji dio tijela. Unutar te velike obitelji, dva najpoznatija člana su pulover i kardigan. Jednostavno pravilo glasi: svaki pulover i kardigan je vrsta džempera, no nije svaki džemper pulover ili kardigan.

Shutterstock

Pulover: Klasik koji se navlači preko glave

Kao što mu i englesko ime ("pull over") govori, pulover je pleteni komad odjeće bez prednjeg otvaranja koji se oblači preko glave. Njegov šarm leži u jednostavnosti i čistoj, minimalističkoj silueti. Ne moraš se zamarati gumbima ili patentnim zatvaračima, što ga čini idealnim za brzo i lako odijevanje. Puloveri dolaze s različitim izrezima koji definiraju njihov stil.

Okrugli izrez (Crew neck): Bezvremenski klasik koji je savršena podloga za slojevito odijevanje, primjerice preko košulje.

V-izrez: Vizualno izdužuje vrat i torzo, dodajući dozu elegancije. Odlično se slaže s blejzerima za poslovno-ležerni izgled.

Dolčevita (Turtleneck): Pruža maksimalnu toplinu i sofisticiran izgled, idealan za najhladnije zimske dane.

Shutterstock

Kardigan: Prvak slojevitog odijevanja

Za razliku od pulovera, kardigan je definiran svojim prednjim otvaranjem. Bilo da se zakopčava gumbima, patentnim zatvaračem, veže pojasom ili se nosi potpuno otvoren, njegova glavna prednost je svestranost. Ime duguje Jamesu Brudenellu, sedmom grofu od Cardigana, koji je popularizirao pletenu jaknu s prednjim kopčanjem. Kardigan je savršen za prijelazna razdoblja i prostore s promjenjivom temperaturom jer ga je lako skinuti ili odjenuti bez narušavanja frizure.

Kada odabrati koji komad?

Izbor između pulovera i kardigana ovisi o prigodi, vremenskim uvjetima i željenom stilu.

Pulover za toplinu i jednostavnost: Pulover je tvoj najbolji saveznik kada je prioritet zadržavanje topline. Njegov zatvoreni dizajn bolje čuva tjelesnu temperaturu, što ga čini idealnim za hladne dane. Savršen je kada želite jednostavan, ali dotjeran izgled bez puno truda.

Kardigan za fleksibilnost i stil: Kardigan je ultimativni komad za slojevito odijevanje. Njegova otvorena forma omogućuje ti da se poigraš s različitim teksturama i uzorcima te da prilagodiš odjeću temperaturnim promjenama tijekom dana. Brojni brendovi nude elegantne verzije koje mogu zamijeniti i lagani sako.