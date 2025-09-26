Prvi jesenski outfiti ne prolaze bez gležnjača – otkrivamo trendi modele

Stigla je jesen, a s njom i povratak gležnjača koje su omiljeni izbor za hladnije i kišne dane. Ove sezone trendovi su raznoliki, a high street brendovi nude modele za svaki stil i budžet

Stižu hladniji dani i jesenske kiše pa je pravo vrijeme da gležnjače opet preuzmu glavnu ulogu u garderobi. Osim što su praktične i štite od vremenskih neprilika, gležnjače su i jedan od onih modnih komada koji svaku kombinaciju mogu učiniti zanimljivijom. Bilo da ih nosiš na posao, u šetnju gradom ili večernji izlazak, lako se uklapaju u različite stilove i pružaju savršenu ravnotežu između udobnosti i elegancije. Upravo zato već godinama zauzimaju status ključnog jesenskog komada koji nikad ne izlazi iz mode.

Ove jeseni dolaze u raznim varijantama – od brušene kože i elegantnih modela na petu, do ravnih minimalističkih čizmica koje su idealne za svaki dan, a tu su i klasici poput chelsea gležnjača koje nikad ne izlaze iz mode. Među hit modelima ističu se i gležnjače western stila odnosno kaubojke, kao i bajkerski modeli uz koje će i onaj najjednostavniji outfit djelovti efektno.

Kada je riječ o bojama, dominiraju crna i smeđa jer se lako kombiniraju s gotovo svime – od traperica i kaputa, do suknji i pletenih haljina. Gležnjače od brušene kože savršeno pristaju uz boho kombinacije i dugačke kardigane, dok minimalistički ravni modeli najbolje izgledaju uz jednostavne traperice i oversized kaput. Chelsea čizmice možeš nositi i uz romantične haljine, što im daje dodatnu dozu svestranosti.

Velika prednost gležnjača je što mogu biti i chic i praktične – dovoljno udobne za šetnje gradom, a opet elegantne da ih nosiš i u poslovnim kombinacijama. Ove jeseni ih možeš nositi uz široke traperice, midi suknje, ali i kožne hlače koje su veliki trend.

Donosimo favorite iz aktualne high street ponude – od klasičnih do trendi modela koji će podići svaku jesensku kombinaciju.

Mango - 99,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 89,99 €

Mango - 69,99 €

H&M - 69,99 €

H&M - 49,99 €

Stradivarius - 49,99 €

Stradivarius - 35,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Stradivarius - 49,99 €

Stradivarius - 55,99 €

Stradivarius - 59,99 €

Zara - 55,95 €

Zara - 55,95 €

Zara - 69,95 €