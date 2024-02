Prema časopisu Vogue: Komadi koje ćemo najviše nositi ovo proljeće

Zima još traje, no već razmišljamo o proljetnim kombinacijama. Vjerojatno je to zbog sunca i temperatura koje su puno više od uobičajenih zimskih. A možda sanjarimo o proljeću jer su popularne trgovine već počele dobivati nove kolekcije u kojima dominiraju razigrani uzorci, pastelne, ali i jarke boje. Svaka sezona donese niz novih trendova, no neki komadi su bezvremenski i smatraju se klasikom koje je dobro imati u ormaru. To su oni basic komadi koji su temelj svih modnih kombinacija.

Tako je britanski Vogue izdvojio nekoliko trendova, odnosno svakodnevnih komada koje ćemo nositi ovog proljeća. Najbolje je to što ih vjerojatno imaš u garderobi. Čak i ako ih nemaš, nudi ih gotovo svaka trgovina. Među neizostavne komade spadaju i sakoi. Dugo su najpopularniji bili klasični crni modeli, no sada sakoe nosimo uz traperice ili crne hlače, u raznim bojanma i krojevima. To je mnogo više od komada za posao.

Vladavina sakoa nastavit će se i ovog proljeća, a u nastavku saznaj što će još biti u trendu.

Baloner

Baloneri u bež i smeđim nijansama kroz godine je postao simbol proljeća. Povezujemo ih s trendsetericama i Tjednima mode u europskim metropolama, i to s razlogom jer je baloner elegantan i pristaje uz razne prigode. Spaja se uz traperice, crne hlače, haljinu te suknje.

Kao stvoren je za prijelazno razdoblje i proljetna druženja na otvorenom, a tako će biti i ovog proljeća. Kvalitetan baloner svaku će kombinaciju podići na višu razinu.

Jakna od brušene kože

Iako smo je često viđali na muškom odjelu u trgovinama, čini se da će jakna od brušene kože ovog proljeća zavladati i ženskom garderobom. Dolazi u kratkim i dužim inačicama, a sjajna je za svakodnevne kombinacije – hlače i obične jednobojne majice kratkih rukava. Najčešće dolazi u smeđoj boji i apsolutno podiže svaki stajling. Zamisli samo kratku jaknicu od brušene kože, čizme kaubojskog stila i sunce. Može li bolje?

Mokasinke

Mokasinke su praktične ujesen, ali i proljeće. Udobne su i super za promjenjivo vrijeme, a posljednjih su godina važan dio garderobe. Poznate su i kao loaferice i jako su popularni klasični modeli, u takozvanom penny stilu ili modeli u od brušene kože. Svakako ih se isplati nabaviti jer bi te mogle dugo pratiti. Idu uz košulje pa čak i ležerne haljine.

Hlače širokih nogavica i koža

Dugo su modom vladali uski modeli, čak je jedno vrijeme bilo jako privlačno nositi preuske modele. No već nam je 2023. donijela zaokret. Ljudi, posebno mlađi, okrenuli su se ležernim i udobnim kombinacijama pa su mnogi uske modele hlača zamijenili komotnim krojevima. Taj će se trend nastaviti i ovog proljeća, predviđa Vogue. To neće vrijediti samo za traperice nego i za crne hlače te modele u bojama.

Uz to, proljetnom garderobom mogla bi dominirati koža. Tako će se rado nositi hlače od umjetne ili prave kože – u crnoj i smeđoj boji, ali i kožne suknje.

Hlače na crtu

Prvenstveno 'poslovni' komad izašao je iz tih gabarita pa klasične hlače 'na crtu' nosimo i u izlascima. Sjajne su u kombinaciji s košuljom ili bluzom te čizmama. Vogue predviđa da će hlače na crtu biti sveprisutne u nadolazećim mjesecima s tim da će dominirati širi modeli.

Prugasta košulja

Proljetna kombinacija neće biti potpuna bez proljetne košulje. Posebno je upečatljiva u plavoj kombinaciji, no popularni brendovi već sad nude razne kombinacije boja. Idu uz balonere, kožne jakne i razne modele hlača. Volimo prugaste košulje jer su efektne. Tako jednostavne, a tako dobre!

Sudeći po ovim predviđanjima, moda ovog proljeća bit će u znaku jednostavnosti i bezvremenskih komada.

POGLEDAJ VIDEO: SAZNAJ SVE O BOTOKSU