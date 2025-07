Počelo je sniženje u Zari: Izdvojili smo 20 haljina do 20 eura koje vrijedi uloviti

Veliko ljetno sniženje u Zari upravo je počelo – i ako si planirala osvježiti ormar, sad je savršen trenutak. Posebno se izdvajaju haljine: udobne, ženstvene i s cijenom ispod 20 eura, savršene su za svaki ljetni scenarij

Veliko ljetno sniženje u Zari i službeno je počelo, a to je sjajna prilika za pametan shopping i osvježenje ljetne garderobe. Kao i svake godine, među najtraženijim Zarinim komadima svakako su haljine, jer malo što tako jednostavno donosi efektan ljetni look bez puno razmišljanja.

Ove sezone Zara nudi pregršt sniženih modela koji spajaju trendove i pristupačne cijene. Bilo da si ljubiteljica čistih linija i minimalizma, boho detalja, romantičnih volana ili klasičnih krojeva – izbor je zaista raznolik. U ponudi su haljine s naramenicama, na preklop, laneni modeli, lepršavi krojevi s uzorcima, kao i oni u jednobojnim verzijama za sve prigode – od odlaska na plažu do večernjeg izlaska i posebnih prigoda poput ljetnih vjenčanja.

Popusti se penju do 50 posto pa se pojedini modeli mogu uloviti za manje od 20 eura. Ako planiraš obogatiti svoju garderobu s nekoliko novih chic modela ljetnih haljina, sada je pravo vrijeme za to. No, nemoj čekati predugo jer oni najbolji modeli jako brzo nestaju s polica.

U nastavku smo izdvojili naše favorite sa Zarinog sniženja, 20 neodoljviih haljina koje možeš uloviti za manje od 20 eura.

Zara - 12,99 €

Zara - 12,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 15,99 €

Zara - 17,99 €

Zara - 17,99 €

Zara - 17,99 €

Zara - 19,99 €

Zara - 19,99 €