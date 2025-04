Pedro Pascal odlično nosi ljubičastu šiltericu, a njegov 'djedica stil' vole i mnoge dame

Pedro Pascal nije samo jedan od najtalentiranijih američkih glumaca današnjice, već je i njegov modni stil zaintrigirao mnoge. Njegov rad na velikom ekranu, od uloga u Game of Thrones do The Last of Us, stekao je globalnu pažnju, a ovaj 50-godišnjak svojim markantnim izgledom osvaja srca pripadnica suprotnog spola. Njegov stil često se opisuje kao "fashion-daddy" – spoj zrelosti, šarma i modnog eksperimentiranja. Ovaj pristup uključuje nošenje odjevnih komada koji kombiniraju udobnost i stil, poput visokih čizama u kombinaciji s kratkim hlačama, što izaziva kontrast između formalnog i ležernog. Ovaj modni izraz postao je prepoznatljiv na crvenim tepisima i u medijima.

Nedavno se pojavio na premijeri svog novog filma, a posebno je iznenadio odabir modnih detalja koji su upotpunili jednostavan i minimalistički outfit. Dugi smeđi kaput istaknuo je njegovu visinu i nonšalantnost, dok su crne široke hlače ravnog kroja koje su dodale dozu opuštenosti, ali i urbanog stila. Običan bijeli t-shirt uvijek je pun pogodak, a s natpisom djeluje stilski zanimljivije. Ono što je naizgled jednostavnu i monotonu kombinaciju podiglo na višu razinu su modni detalji.

Foto: Profimedia

Naočale retro prozirnih okvira istaknule su njegove oči, a šilterica ljubičaste boje osvježila je outfit. Njegov stil je opušten, ali uvijek usmjeren na detalje, a dodaci poput naočala, nakita i kapa dodatno naglašavaju njegov modni izričaj.

Foto: Profimedia

Na Instagramu, često dijeli svoje svakodnevne kombinacije i modne trenutke, a u fokusu su često originalni i zanimljivi modni dodaci.