Olivia Wilde oduzimala je dah u dugačkoj, crnoj haljini smjelog izreza

Crna dugačka haljina bez naramenica istaknula je glumičinu vitku liniju te dodatno donijela do izražaja njeno prekrasno lice

Jučer je u Muzeju moderne umjetnosti (MoMA) u New Yorku održana filmska dobrotvorna večer (Film Benefit), a počasna osoba bila je oskarovka Sofia Coppola. Ona je na događaj došla u društvu supruga Thomasa Marsa i kććeri Romy i Cosime Mars.

Na eventu su bile brojne poznate zvijezde, a među njima posebno se istaknula glumica Olivia Wilde u prekrasnoj crnoj dugoj haljini koju potpisuje Chanel.

Profimedia

Olivia je nosila raspuštenu kosu koju je samo sklonila s lica te nije imala nikakav efektan nakit oko vrata. Haljinu je kombinirala s crnom torbicom zanimljivog uzorka te sa crnim sandala s visokom potpeticom.

Profimedia

Muzej suvremene umjestnosti slavi Coppolu i njezinu karijeru izložbom Sofia Coppola: A Tribute (počast), a ovo 16. izdanje eventa prezentirao je Chanel.

Filmska dobrotvorna večer MoMA-e godišnji je događaj koji je posvećen razvoju i očuvanju muzejskog filmskog odjela. Dobrotvorna večer odaje priznanje glumcima, scenaristima i redateljima koji su značajno doprinijeli filmskoj umjetnosti.