Uz kapute i bunde, ove sezone nose se i puffer jakne – modeli koji kombiniraju praktičnost, udobnost i suvremeni chic. Zahvaljujući raznovrsnim krojevima i modernim bojama, ovaj bezvremenski zimski klasik ponovno se vratio u središte modne scene

Kako temperature iz dana u dan sve više padaju, sve više razmišljamo o zimskoj garderobi i komadima u koje se isplati uložiti. I ove sezone fokus je na toplim kaputima, cozy bundama i, naravno, nezaobilaznim puffer jaknama. Ovaj funkcionalni i moderni komad već godinama je među najtraženijima, i to s razlogom – ne samo zato što pruža iznimnu toplinu, nego i zato što izgleda nevjerojatno chic.

Puffer jakne danas dolaze u raznim krojevima, što ih čini idealnima za različite stilove i potrebe. Dugim, maxi modelima prednost daju ljubiteljice minimalizma i udobnosti – oni stvaraju elegantnu siluetu i pružaju maksimalnu zaštitu od hladnoće. Kratke verzije savršene su za užurbane dane u gradu, dok oversized modeli dodatno naglašavaju ležeran, suvremeni karakter outfita. Trendovi ove sezone ističu i prošivene teksture, modele s ugrađenim šalom te jakne s pojasom koje lijepo definiraju struk i dodaju notu ženstvenosti.

Osim krojeva, veliku ulogu imaju i boje. U novim kolekcijama dominiraju topli, zemljani tonovi poput smeđe, bež i maslinasto zelene, dok se bordo nameće kao elegantan izbor za razbijanje zimskog sivila. Za sve koji vole univerzalnost i jednostavnost, klasična crna puffer jakna ostaje nepogrešiv izbor – model koji ide uz sve i nikad ne izlazi iz mode.

Kombiniranje puffer jakne može biti jednako maštovito koliko i praktično. Za svakodnevne obaveze savršeno pristaje uz traperice ravnih nogavica, tople čizme i pletenu dolčevitu. Želiš li malo više naglasiti eleganciju, biraj dugi model u neutralnoj nijansi i upari ga s finijim vunenim hlačama ili suknjom midi dužine. Kratke puffer jakne izvrsno funkcioniraju uz sportsko-elegantne kombinacije, tenisice i tople pletene setove, idealne za casual vikende.

U aktualnoj high street ponudi već se ističu brojni atraktivni modeli, a izbor nikada nije bio raznovrsniji. Od kratkih i sportskih do dugih, strukiranih i efektnih prošivenih varijanti – svatko može pronaći svoj idealni model za nadolazeće zimske dane. Naše favorite iz high street ponude koji spajaju toplinu, funkcionalnost i stil donosimo u nastavku.

Zara - 59,95 €

Zara - 89,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 89,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 89,95 €

Arket - 249 €

Arket - 249 €

Bershka - 49,99 €

Bershka - 79,99 €

Bershka - 35,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 59,99 €