Najljepši modeli gležnjača na petu koje možeš nositi od jutra do večeri

Od minimalističkih linija do kaubojskog šarma i brušene kože, gležnjače na petu dolaze u bezbroj varijanti koje lako pristaju uz sve tvoje jesenske kombinacije

S dolaskom hladnijih dana započinje i sezona gležnjača – omiljenih cipela koje se lako uklapaju u svaki stil i prigodu. Iako su modeli s ravnim potplatom praktični, gležnjače na petu ove sezone također su vrlo popularne jer savršeno spajaju eleganciju i udobnost. Modeli s manjom ili četvrtastom potpeticom idealni su za svaki dan – dovoljno stabilni za duže hodanje, a istovremeno podižu svaku kombinaciju i daju joj dozu profinjenosti.

Ove jeseni posebno su popularni modeli inspirirani kaubojskim čizmama, koji dolaze u raznim varijantama – od klasičnih crnih do onih u toplim smeđim i bež tonovima. Brušena koža i zemljane nijanse savršen su izbor za casual look, dok minimalističke gležnjače u crnoj boji s čistim linijama i blok petom odlično pristaju poslovnim i elegantnijim outfitima. Ljubiteljice suptilnog glamura mogu posegnuti za modelima s lakiranim efektom, metalnim detaljima ili kvadratnim vrhom, koji su apsolutni hit ove sezone.

Kombinacije su brojne – gležnjače na petu izvrsno izgledaju uz traperice i pletene pulovere, suknje srednje dužine ili lepršave haljine koje daju ženstven i ležeran dojam. U kombinaciji s kaputom ili kožnom jaknom stvaraš stylish, ali udoban dnevni look koji možeš nositi od jutra do večeri.

Gležnjače na petu odličan su dodatak jesenskoj garderobi, a u nastavku izdvajamo najbolje high street modele koji spajaju trend, kvalitetu i pristupačnu cijenu i među kojima će svatko s lakoćom pronaći savršeni par za sebe.

& Other Stories - 179 €

& Other Stories - 179 €

& Other Stories - 179 €

Arket - 249 €

Pull and Bear - 49,99 €

Pull and Bear - 35,99 €

Pull and Bear - 55,99 €

Zara - 69,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 89,95 €

Zara - 69,95 €

Bershka - 35,99 €

Bershka - 45,99 €

COS - 195 €