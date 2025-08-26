Na sniženju u Zari pronašli smo 10 kul komada za prve jesenske dane

Jesenska sezona je pred vratima, a sniženja još traju. U Zarinoj ponudi pronašli smo modne favorite koji će savršeno začiniti prve jesenske kombinacije

Dolaskom jeseni polako spremamo ljetne haljine i sandale te razmišljamo o komadima koji će nas pratiti u prijelaznim kombinacijama i hladnijim danima. Iako su nove kolekcije već preplavile police high street brendova, još uvijek možeš pronaći odlične ulove na sezonskim sniženjima. Upravo zato bacili smo oko na Zarinu ponudu i izdvojili deset kul komada koji su savršeni za prve jesenske kombinacije.

Na sniženju se još uvijek mogu pronaći lagane boho bluze koje ćeš lako kombinirati s trapericama i prvim jesenskim čizmama, tanke jakne idealne za prijelazno razdoblje, kao i jednostavne haljine koje će u trenu podignuti uredske kombinacije. Ovi komadi nisu samo trendovski, već su i svestrani – lako će se uklopiti u svaki ormar i pružiti ti mnoštvo mogućnosti za stiliziranje.

Najbolji dio? Cijene su i dalje vrlo povoljne i većina komada košta manje od 10 eura, pa je sada pravi trenutak da ugrabiš svoje modne favorite koje ćeš moći nositi cijelu jesen.

Zara, košulja - 7,99 €

Zara, haljina - 7,99 €

Zara, hlače - 9,99 €

Zara, pulover - 6,99 €

Zara, jakna - 12,99 €

Zara, suknja - 3,99 €

Zara, haljina - 7,99 €

Zara, top - 6,99 €

Zara, košulja - 7,99 €