Must-have za jesen: Haljine u neodoljivoj smeđoj boji

Haljine u smeđim tonovima idealan su dodatak jesenskoj garderobi – jednako dobro funkcioniraju u ležernim, poslovnim i svečanim prilikama. Od svakodnevnih kombinacija do jesenskih vjenčanja, smeđa haljina pokazuje se kao komad koji ćeš s lakoćom nositi u svakoj prilici

Dolazak jeseni uvijek donosi novu paletu boja u garderobi, a ove sezone posebno se izdvaja smeđa u svim svojim nijansama. Od tople karamela do bogate čokoladne, upravo je ova boja postala hit sezone. Kada se spoji s haljinama, rezultat je neodoljiva kombinacija elegancije i udobnosti. Haljine u smeđim tonovima savršen su dodatak jesenskom ormaru jer se lako prilagođavaju različitim stilovima i prilikama.

Bilo da biraš ležerni model za svakodnevne šetnje gradom, elegantniju varijantu za posao ili svečanu haljinu za posebne trenutke – smeđa haljina uvijek će izgledati chic. Posebno su popularne haljine u čokoladno smeđoj boji koje odišu sofisticiranošću i toplinom, a pritom se lako kombiniraju s ostalim jesenskim modnim favoritima poput kožnih čizama, kaputa u bež nijansi ili torbi u kontrastnim bojama.

Za poslovne kombinacije odlično će se uklopiti midi haljine koje možeš nositi uz sako i gležnjače, dok su pletene varijante idealne za ležerne dnevne outfite. Ako tražiš nešto posebnije, za jesensko vjenčanje ili večernji izlazak, odaberi elegantnu dugu haljinu u tamno smeđoj nijansi i kombiniraj je sa zlatnim nakitom – izgledat ćeš profinjeno i glamurozno. Smeđe haljine su dokaz da jesen ne mora biti rezervirana samo za crne ili sive tonove. Uz njih ćeš uvijek izgledati moderno, a pritom zadržati dozu klasične elegancije.

Ove se jeseni haljine u čokoladno smeđoj boji mogu pronaći u ponudi mnogih high street brendova, a naše favorite za sve prilike donosimo u nastavku.

COS - 149 €

COS - 129 €

COS - 129 €

COS - 79 €

Massimo Dutti - 149 €

Massimo Dutti - 125 €

Zara - 49,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 29,95 €