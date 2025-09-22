Najveći modni trendovi koji će obilježiti jesen i zimu 2025.

Pripremi se za sezonu u kojoj će dominirati umjetno krzno, romantična čipka i povratak klasičnih krojeva s modernim pomakom. U nastavku donosimo detaljan pregled ključnih trendova koji će obilježiti jesen i zimu 2025.

Nakon tjedana mode u New Yorku, Londonu, Milanu i Parizu, modna scena je jasno definirala smjer za nadolazeću hladniju sezonu. Jesen i zima 2025. donose uzbudljivu mješavinu nostalgije, odvažne ženstvenosti i nosive elegancije. Dok su neki dizajneri ostali vjerni minimalističkoj estetici, mnogi su se okrenuli bogatim teksturama, neočekivanim kombinacijama boja i skulpturalnim siluetama koje slave individualnost.

Pripremi se za sezonu u kojoj će dominirati umjetno krzno, romantična čipka i povratak klasičnih krojeva s modernim pomakom. U nastavku donosimo detaljan pregled ključnih trendova koji će obilježiti jesen/zimu 2025. pred nama.

Najveći modni trendovi za jesen 2025.

Trijumf umjetnog krzna

Ako je jedan trend dominirao pistama, onda je to umjetno krzno. Gotovo da nema velike modne kuće koja ga nije uvrstila u svoju kolekciju – od raskošnih bundi do poda kod Altuzarre i Stelle McCartney do kraćih jakni, šalova i torbica kod Guccija i Simone Rocha. Ovaj trend, koji spaja glamur i boemski duh 70-ih, nosi se u klasičnim smeđim i bež tonovima za bezvremenski izgled.

Profimedia

Romantična i mračna čipka

Čipka se vraća na velika vrata, ali u modernijoj i odvažnijoj interpretaciji. Saint Laurent predstavio ju je u jarkim bojama poput plave i zelene, dok su je u Dioru i Chloé koristili za stvaranje eteričnih, prozirnih haljina koje odišu gotičkom romantikom. Ovaj svestrani materijal nosi se u obliku elegantnih bluza, haljina ili kao delikatan detalj na rubovima odjeće.

Profimedia

Povratak pencil suknje

Nakon vladavine mini i maksi dužina, u fokus se vraća elegantna pencil suknja. Savršeno skrojena, ova suknja srednje dužine postala je ključni komad poslovnog, ali i večernjeg stila. Calvin Klein i Givenchy predstavili su je kao dio minimalističkih kostima, dok su je u kućama poput Guccija i Fendija obojili u pastelne nijanse. Nosi je uz predimenzionirano pletivo za dnevni look ili sa svilenim topom za večernji izlazak.

Profimedia

Kaputi s integriranim šalom

Praktičnost i elegancija spajaju se u jednom od najpoželjnijih komada sezone – kaputu s integriranim šalom. Ovaj sofisticirani komad, viđen na pistama od Calvina Kleina do Max Mare, nudi dojam ležerne elegancije i skandinavske jednostavnosti. Drapirani vuneni kaputi ne samo da izgledaju chic, već pružaju i dodatnu toplinu, čineći stiliziranje u hladnim danima jednostavnijim no ikad.

Profimedia

Mekane, opuštene torbe

Strukturirane i minijaturne torbe ustupaju mjesto velikim, mekanim i opuštenim modelima. Ovaj trend, koji podsjeća na modu 2000-ih, stavlja naglasak na podatnu kožu i brušenu kožu. Modeli poput onih viđenih kod Fendija, Stelle McCartney i Balenciage nose se preklopljeni ispod ruke ili ležerno prebačeni preko ramena, spajajući praktičnost i opušteni luksuz.

Profimedia

Kožni komadi

Koža je vječni jesenski klasik, no ove sezone dobiva status zvijezde. Dizajneri su je koristili za izradu kompletnih odjevnih kombinacija – od dugih kožnih kaputa kod Toma Forda i robusnih bomber jakni kod Saint Laurenta, do suknji i hlača. Bilo da se odlučiš za klasičnu crnu ili bogate smeđe tonove, kožni komad je investicija koja će trajati.

Profimedia

Životinjski uzorak na novi način

Iako nikada u potpunosti ne izlazi iz mode, životinjski uzorak ove sezone doživljava renesansu. Leopard je i dalje dominantan, no pojavljuje se na neočekivanim komadima poput kompletnih odijela, pletiva i modnih dodataka, kao što je to pokazao Fendi. Uz njega, sve je popularniji i grafički zebrasti uzorak, koji donosi dozu sofisticirane odvažnosti.

Profimedia

Neočekivane kombinacije boja

Iako jesen tradicionalno donosi zagasite tonove, dizajneri su ove sezone odlučili prekršiti pravila. Pistama su prošetale neobične, ali skladne kombinacije poput puderasto ružičaste i smeđe, ili pastelno plave s jarkocrvenim detaljima. Tory Burch i Stella McCartney pokazale su kako neočekivani spoj boja može osvježiti garderobu i unijeti dašak optimizma.

Profimedia

Dominantne boje sezone

Smeđa je nova crna: Sve nijanse smeđe, od bogate čokoladne do nježne boje mliječne kave (Pantoneov "Mocha Mousse"), apsolutni su vladari palete.

Sve nijanse smeđe, od bogate čokoladne do nježne boje mliječne kave (Pantoneov "Mocha Mousse"), apsolutni su vladari palete. Vatrena crvena: Jarka, paprena crvena ("Chili Pepper Red") koristi se za stvaranje moćnih monokromatskih lookova ili kao upečatljiv akcent.

Jarka, paprena crvena ("Chili Pepper Red") koristi se za stvaranje moćnih monokromatskih lookova ili kao upečatljiv akcent. Električna ljubičasta: Odvažna i kraljevska, nijansa patlidžana unosi dozu drame i luksuza u jesensku garderobu.

Odvažna i kraljevska, nijansa patlidžana unosi dozu drame i luksuza u jesensku garderobu. Puderasto ružičasta: Nježna i ženstvena, ova nijansa zadržala je svoju popularnost i unosi mekoću u hladnije dane.

Nježna i ženstvena, ova nijansa zadržala je svoju popularnost i unosi mekoću u hladnije dane. Sve nijanse plave: Od ledene i pastelne do duboke kobaltno plave, ova boja djeluje smirujuće i lako se kombinira s neutralnim tonovima.

Profimedia

Trendovi jakni i kaputa za jesen i zimu 2025.

Vanjska odjeća ove sezone preuzima glavnu ulogu. Jakne i kaputi nisu samo zaštita od hladnoće, već statement komadi koji definiraju cijelu kombinaciju. U fokusu su raskošne bunde od umjetnog krzna koje donose dozu glamura, dugi kožni kaputi i robusne bomber jakne za snažan, urban izgled te sofisticirani vuneni kaputi, među kojima se posebno ističe model s integriranim šalom kao simbol ležerne elegancije. Koji god stil odabrali, naglasak je na upečatljivim siluetama i kvalitetnim materijalima.

Profimedia

Jesen i zima 2025. slave osobni stil i pozivaju na igru s modom. Bilo da se odlučiš za dramatični kaput, romantičnu čipkastu bluzu ili moćni kožni komad, ključ je u stvaranju kombinacija koje odražavaju tvoju osobnost i u kojima se osjećaš samouvjereno.