Meri Goldašić zabljesnula u haljini domaćeg dizajnera, svi komentiraju njene noge

Poznata influencerica Meri Goldašić ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu objavivši fotografiju u elegantnom večernjem izdanju koje je istaknulo njezinu besprijekornu figuru.

Na fotografiji objavljenoj kasno navečer, Meri pozira u pripijenoj mini haljini boje lavande s efektnim drapiranim detaljima. Kako je otkrila u opisu, riječ je o kreaciji hvaljenog domaćeg dizajnera Igora Djuge. Svoj odvažni, ali profinjeni look upotpunila je klasičnim crnim najlonkama i salonkama s visokom potpeticom, dok joj je kosa skupljena u elegantnu punđu, što je dodatno naglasilo glamurozan dojam. Meri redovito plijeni pažnju svojim modnim odabirima, na društvenim mrežama i velikim eventima.

Reakcije njezinih pratitelja bile su iznimno pozitivne. Objava je u kratkom roku prikupila brojne komplimente, a komentari su bili prepuni pohvala. "Haljina je 🔥🔥🔥🔥🔥🔥", pisali su jedni, dok se jedan pratitelj našalio porukom: "Osiguraj noge na 10000000000000 eura ❤️".

Tom objavom Meri Goldašić još je jednom potvrdila svoj status jedne od najbolje odjevenih Hrvatica, a njezini pratitelji s nestrpljenjem iščekuju svaku njezinu novu modnu inspiraciju.