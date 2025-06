Lepršave i ženstvene: Boho suknje su naš ljetni favorit

Ljeto je donijelo povratak boho estetike – nenametljive, prirodne i ženstvene, a boho suknje s volanima i čipkastim detaljima postale su nezaobilazan komad sezone

Već svi jako dobro znamo da se boho stil na velika vrata vratio na modnu scenu, a i ovog ljeta dominira kolekcijama. Sada dolazi u malo profinjenijoj, prirodnijoj i opuštenijoj verziji. Ove sezone sve vrvi romantičnim, lepršavim krojevima, čipkastim detaljima, prirodnim materijalima i nježnim neutralnim tonovima. Manje resica i umjetne kože, više lanenih slojeva, pastelnih nijansi i onog nenametljivog šarma koji izgleda kao da se nisi ni trudila – a zapravo si savršeno dotjerana i chic.

U fokusu ovog trenda za ljetne dane našle su se suknje. Dugačke, slojevite, s volanima i često blago prozirne, boho suknje savršene su za vruće ljetne dane. Lagane i udobne, s lakoćom se kombiniraju i prilagođavaju svakom stilu. Posebno su popularne bijele boho suknje koje evociraju slike mediteranskih polja lavande, ali i one u zemljanim tonovima – smeđoj, maslinastozelenoj, bež i krem. Neke verzije krase čipkasti umetci ili broderie anglaise detalji, koji dodaju dozu romantične nostalgije. Uz to, mogu se pronaći i razigrani modeli s uzorcima.

Boho suknju lako možeš uklopiti u svakodnevni stil. Upari je s pamučnim topićem ili lanenom košuljom, udobnim ravnim sandalama ili espadrilama, i slamnatim šeširom za šetnju gradom ili odlazak na tržnicu. Za večernju varijantu, dodaj svileni top, kožnu torbicu i nekoliko zlatnih lančića. I da – ako ideš na more, boho suknja uz bikini top i laganu košulju postaje idealna kombinacija za plažu. Za sve romantične duše, odlično će izgledati i uz vestu širokog kroja i čizme – u prvim jesenskim danima.

Boho suknje ove godine doista viđamo posvuda – od modnih pista do uličnih kombinacija i Instagrama. I nije teško shvatiti zašto: one su prozračne, ženstvene, ugodne za nošenje i uvijek izgledaju pomalo bezvremenski. Ljeto je idealno vrijeme da svoju garderobu obogatiš jednim ovakvim komadom – jer boho je opet IN, i to u najboljem mogućem izdanju.

