Svaka žena mora imati barem jednu: kožne haljine u kojima ćeš ostaviti nezaboravni dojam

Imale smo više puta tijekom godine priliku vidjeti kako to rade influencerica kao to su Heidi Klum, Hailey Bieber, Emma Chamberlain ili Chiara Ferragni koje su nam pokazale savršene outfite s kožnim haljinama. Ovaj komad ujedno je elegantan, ženstven, ali nosi i dašak buntovništva. No, umjesto da su igrale na sigurno i birale crnu, ove su se trendseterice proljetos odvažile na neobične krojeve, upadljive ovratnike i smeđu boju.

Pitaš se kako stilizirati kožnu haljinu zimi? Ovaj pomalo ekstravagantni komad dolazi u tamnim bojama pa ne treba mnogo dodataka da bi dobila zaokružen i ujednačen look. Za svaki dan i posao kožnu haljinu možeš kombinirati s bijelom košuljom i cipelama bez pete kako bi dobila željenu ravnotežu između pristojnog i upadljivog. Za izlazak ovaj komad stiliziraj s decentnim nakitom i neupadljivom torbicom jer je sam po sebi dovoljno dramatičan.

Donosimo ti najljepše haljine od prave i umjetne kože u kojima nikoga nećeš ostaviti ravnodušnim:

Zara - haljina od umjetne kože bez naramenica 29,95 eur

Zara - kratka haljina od umjetne kože, 39,95 eur

Zara - kombinirana haljina od imitacije antilop kože, 29,95 eur

Zara - plisirana kontrastna haljina od umjetne kože, 39,95 eur

Zara - haljina od umjetne kože bez naramenica 29,95 eur

Zara - haljina od umjetne kože bez naramenica 29,95 eur

Zara- haljina od umjetne kože s patent zatvaračem, 49,95 eur

Mango - straight haljina od brušene kože, sada 19,99 eur

Mango - haljina na preklop od umjetne kože, sada 29,99 eur

Mango - košulja-haljina od umjetne kože, sada 35,99 eur

Mango - haljina bez bretela od umjetne kože, sada 29,99 eur

Mango - kožna haljina s naramenicama, sada 239,99 eur

Massimo Dutti - midi haljina od napa kože s remenom, 349 eur

Stradivarius - midi slim haljina od umjetne kože, 29,99 eur

Stradivarius - kratka nabrana haljina od umjetne kože, 25,99 eur

POGLEDAJ VIDEO: ZAŠTO JE HIJALURONSKA KISELINA VAŽNA ZA KOŽU?