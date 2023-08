Kourtney Kardashian ponosno pokazuje svoj trudnički sjaj, a oduševila nas je njezina torbica

44 -godišnja Kourtney Kardashian čeka svoje četvrto, a prvo zajedničko dijete sa suprugom, američkim glazbenikom Travisom Barkerom. Čini se kako Travis i Kourtney svaki slobodan trenutak provode zajedno, pa su ih paparazzi snimili u Los Angelesu gdje su išli na ručak. Kourtney je nosila bijelu usku majicu s velikim Mickeyjem Mouseom na prsima. Ispod majice joj je 'provirio' trudnički trbuh. Majicu je iskombinirala sa širokim trapericama koje je morala otkopčati kod rastućeg trbuščića te se ogrnula crnom bomber jaknicom. Sve je to iskombinirala s jednom od svojih omiljenih torbica. Riječ je o torbici u obliku srca koju potpisuje brand Alaïa, a stoji oko 1200 eura. Travis je pak prošetao u ležernom outfitu no itekako dizajnerskom. Naime, nosio je široku bijelu majicu na kojoj piše 'I finally found someone'. Riječ je o brendu ENFANTS RICHES DEPRIMES, a majica stoji oko 700 eura.