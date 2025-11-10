Klasično uz zaokret: Kaputi koji unose vedrinu u zimsku garderobu

Umjesto da posegneš za uobičajenim crnim ili bež modelom, ove sezone biraj kapute koji donose svježinu, razigranost i dašak optimizma u svakodnevne kombinacije. Takvi mdodeli ne samo da razbijaju monotoniju nego svaku jednostavnu odjevnu kombinaciju pretvaraju u modno inspirativan look

Zimski mjeseci često su sinonim za tamnije tonove i neutralne kombinacije, no upravo tada dolazi do izražaja moć kaputa u boji ili s uzorkom. Iako su crni, sivi i bež modeli bezvremenski klasici koji se lako uklapaju u svaki ormar,ove sezone popularni su i kaputi koji unose dašak svježine i osobnosti u svakodnevni stil.

Kaputi u neobičnim nijansama poput crvene, bordo ili zelene ove se jeseni mogu pronaći u kolekcijama mnogih brendova. Takvi modeli ne samo da razbijaju zimsku monotoniju, nego i ističu individualnost, stvarajući upečatljiv kontrast s neutralnim tonovima koji prevladavaju na ulicama. Osim toga, sjajno se kombiniraju s jednostavnim outfitima — od traperica i dolčevite do klasičnih haljina i gležnjača — te im daju novu dimenziju.

Uz jednobojne kapute, osobito su popularni modeli s uzorcima. Karirani kaput, kao vječni simbol britanskog šarma, ove je sezone doživio pravi povratak. Od decentnih, suptilnih linija do hrabrijih kontrasta i većih uzoraka, karirani kaput idealan je izbor za one koje žele klasičan, ali zanimljiv look.

Ako želiš svom ormaru dodati dozu boje i svježine, takvi su kaputi odličan odabir. Najljepše modele kaputa u bojama i s uzorcima iz aktualne high street ponude koji će začiniti zimske kombinacije donosimo u nastavku.

