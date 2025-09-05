Kako su Američki žigolo i odijela Richarda Gerea pretvorili Armanija u modnu zvijezdu

Talijanski dizajner Giorgio Armani, koji je preminuo u 92. godini, postao je prepoznatljivo ime u cijelom, svijetu zahvaljujući svom radu u trileru Američki žigolo iz 1980. godine

Film Američki žigolo iz 1980. godine etablirao je Richarda Gerea kao novo veliko lice, istaknuo se zbog sofisticiranog stila i teme kojom se film bavi. Film je napisao i režirao Paul Schrader, scenarist Taksista, a u njemu Gere glumi Juliana Kaya, mušku prustitku koji se nađe upleten u ubojstvo koje nije počinio. Svijet Američkog žigola, uz glazbu maestra Giorgia Morodera i glavnu pjesmu "Call Me" od Blondie pokazao je luksuz 80-ih. Gereov lik živi u elegantnom apartmanu u LA-u i posjeduje garderobu prepunu zavodljivih Armani odijela i pokazuje i mračno lice luksuznog života.

Profimedia

Profimedia

Od nepoznatog dizajnera do modne ikone

Američki žigolo bio je trenutak u kojem su se proslavili Armani i Gere. Talijanski dizajner je svoju modnu liniju započeo 1975. godine i bio je relativno nepoznat u vrijeme snimanja filma. Kako je došlo do suradnje? John Travolta trebao je glumiti Juliana, a budući da je već bio obožavatelj dizajnera, njegov menadžer zatražio je da nosi Armanijevu odjeću u filmu. Travolta je odustao od filma nakon smrti svoje majke, a uloga je ponuđena Christopheru Reeveu i Chevyju Chaseu. Obojica su odbili, uloga je na kraju pripala Gereu, a Armani odijela ostala su dio kostimografije. Ostatak je modna povijest.

Profimedia

Godinu dana nakon puštanja filma prodaja Armanijeve modne linije iznosila je 135 milijuna dolara, dok je 1976 iznosila samo 90 tisuća dolara. Do trenutka njegove smrti postao je milijarder. Armani je i kasnije surađivao s velikim zvijezdama i kreirao odjeću za filmove poput The Untouchables (1987), The Dark Knight (2008), Inglorious Basterds (2009) i Elysium (2013) dok je istovremeno upravljao svojim modnim carstvom.

Richard Gere savršeno je nosio odijela

S obzirom na njegovu hrabru ulogu u Američkom žigolu, Gere je morao izgledati savršeno, a dok je njegova scena u kojoj je gol (jedna od prvih u hollywoodskim filmovima s muškim protagonistom) privukla pozornost, isto tako su i njegova elegantna odijela postala predmet razgovora. Odijela su bila prepoznatljiva po opuštenom, ali sofisticiranom kroju i suptilnim paletama boja, te su gotovo postala vlastiti lik u filmu. Kako je Schrader komentirao u jednom intervjuu: "Kao glumac, Richard je više bio zainteresiran za lik nego za odjeću, ali za mene su odjeća i lik bili isto."

Profimedia

Gere i Armani su postali nerazdvojni u očima javnosti jer su Američki žigolo učinili obojicu zvijezdama. Ostat će prijatelji i nakon filma, a ponovno su surađivali na trileru Final Analysis iz 1992. godine. Postoji čak i mit da je, zbog utjecaja koji je Američki žigolo imao na brend, Gere imao privilegiju ulaziti u bilo koji Armani dućan i uzeti besplatno što god je želio.

Armani je Gereu pripisao zasluge za svoju slavu, rekavši: „To bih nazvao ključnim trenutkom. Nitko nije mogao zamisliti uspjeh koji će film postići, a koji je zapravo obilježio 80-e, te postao važan alat za moju modu. Pomogao mi je da se predstavim u Sjedinjenim Državama, moja odjeća ih je tada počela interesirati."