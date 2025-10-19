Kako stilizirati sako i remen: Jednostavan trik koji podiže svaki outfit

Ove jeseni sako i remen stvaraju modni spoj koji ne prestaje osvajati – i modne piste i društvene mreže. Riječ je o jednostavnom, ali efekt­nom triku koji svaki outfit čini posebnim, a klasični blejzer pretvara u naglašeno ženstven i moderan komad

Ove jeseni sako i remen ponovno su u središtu modnih inspiracija. Na društvenim mrežama možeš pronaći bezbroj ideja kako ih kombinirati – od street style lookova do elegantnih poslovnih outfita. Riječ je o jednostavnom, ali efekt­nom triku koji od klasičnog sakoa stvara potpuno novi modni statement.

Ako tražiš način da osvježiš svoju garderobu bez kupovine novih komada, sako stegnut remenom bit će tvoj novi omiljeni stilski trik.

Zašto moraš isprobati ovaj trik

Stavljanje remena preko sakoa nije samo trend koji će brzo nestati, već pametan stilski potez koji momentalno podiže svaku kombinaciju.

Definira figuru: Oversized sakoi često skrivaju siluetu, a remen ju naglašava i stvara laskav oblik pješčanog sata.

Oživljava stare komade: Ne trebaš ništa novo – uzmi svoj omiljeni sako i remen iz ormara i dobit ćeš potpuno novi komad odjeće.

Dodaje strukturu i eleganciju: Remen daje formu ležernim sakoima i čini ih idealnima i za posao i za večernje izlaske.

Gotovo svaki sako možeš nositi s remenom, ali neki krojevi posebno dobro funkcioniraju. Oversized modeli stvaraju zanimljiv kontrast s naglašenim strukom, dok klasični sakoi u neutralnim tonovima djeluju elegantno i profinjeno.

Outfit ideje za svaku prigodu

Svakodnevni chic

Kombiniraj karirani sako s remenom preko bijele majice i traperica. Uz tenisice ćeš izgledati opušteno, a s gležnjačama elegantno. Lagano naboraj sako pri struku za nonšalantan efekt.

Poslovna elegancija

Crni ili sivi sako oštrih ramena stegnut remenom s okruglom kopčom izgledat će besprijekorno uz dolčevitu i hlače ravnog kroja. Ovaj look odiše samopouzdanjem i idealan je za uredske dane.

Večernja sofisticiranost

Dugi sako može postati tvoja večernja haljina – zakopčaj ga i stegni upečatljivim remenom, poput metalnog lanca. Dodaj visoke čizme i diskretan nakit za moderan i hrabar izgled. Za jednako elegantan look, sako stegnut remenom možeš nositi i uz ženstvenu suknju od satena.

Trendovski street style

Kombiniraj duži sako s biciklističkim hlačicama i tankim remenom u struku. Ova neočekivana kombinacija, popularna među influencericama, izgleda posebno chic kad odabereš sako od materijala sa suptilnim sjajem. Ili, možeš sako nositi kao haljinu i kombinirati ga s visokim čizmama.

