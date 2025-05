Kako nositi traper suknju? Pronašli smo 12 savršenih modela

S dolaskom proljetne sezone vraćamo se brojnim modnim favoritima među kojima se posebno ističu suknje od trapera. Bez obzira na sezonu i aktualne trendove, ovaj komad ostaje omiljen među trendsetericama jer spaja ležernost, bezvremenski stil i nevjerojatnu lakoću kombiniranja.

Ovog proljeća i ljeta traper suknje dolaze u raznim krojevma i nijansama: od mini do midi i dugih varijanti, od svijetlog, izblijedjelog trapera do tamnijih, klasičnih tonova. Modeli su raznoliki, no najzastupljeniji su ravni kroj, blaga A-linija, raspori na prednjem dijelu te detalji kao što su gumbi, remeni i džepovi.

Kako nositi traper suknju?

Za svakodnevne šetnje ili odlazak na kavu – mini traper suknja i bijela majica kratkih rukava savršen su spoj za ležerni look. Dodaj platnene tenisice, pletenu torbu i sunčane naočale i spremna si za grad.

Za posao – odaberi midi traper suknju ravnog kroja s prorezom i upari je s laganom košuljom ili pamučnim topom s rukavima. Uz loaferice ili niske sandale i decentan nakit, dobit ćeš urbani poslovni stil.

Za večernji izlazak – duga traper suknja s prorezom uz top bez naramenica ili asimetričnu bluzu i sandale s potpeticom pruža elegantan, ali nenametljiv izgled. Dodaj statement torbicu ili naušnice za dojam.

Na putovanju – midi suknja od svijetlog, mekanog trapera odlična je za duge šetnje jer je udobna i praktična. Kombiniraj je s topom na bretele, šeširom i ravnim sandalama za ljetni vibe.

S obzirom na to da su već sezonama u trendu, možemo zaključiti kako traper suknje nisu samo prolazni hit već investicija koja traje pa ih svakako vrijedi imati u garderobi. U mnoštvu modela izdvajamo nekoliko 12 favorita iz aktualnih kolekcija high street brendova.

