Jesenski favorit: Kako nositi kariranu košulju na moderan način

Ovaj svestrani komad, koji spaja udobnost i stil, lako se uklapa u svaki outfit – od ležernih kombinacija do modnih eksperimenata s teksturama i slojevima. Donosimo pet načina kako je nositi ove jeseni i ponovno se zaljubiti u ovaj vječni klasik

Karirani uzorak već je nekoliko sezona neizostavan dio jesenskih kolekcija, a ove jeseni ponovno je u samom vrhu trendova. Od kaputa i suknji do blejzera i modnih dodataka, karirani print vraća se u svim mogućim oblicima – ali jedan komad posebno dominira: karirana košulja.

Bez obzira nosiš li je u klasičnoj flanel varijanti ili u laganijem pamučnom izdanju, riječ je o komadu koji se lako uklapa u svaku garderobu i daje onaj “ effortlessly cool ” dojam.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ono što ovu košulju čini posebnom jest njezina svestranost – može izgledati ležerno, rokerski, retro ili čak elegantno, ovisno o tome kako je kombiniraš. Ako već imaš svoju staru omiljenu kariranu košulju, vrijeme je da je ponovno izvučeš iz ormara i nosiš na pet modernih načina koji će joj udahnuti novi život.

Zaveži je oko struka u stilu 90-ih

Najlakši način da oživiš svaki outfit. Zaveži kariranu košulju oko struka uz traperice i jednostavnu majicu – instantno ćeš dobiti cool, pomalo buntovan izgled koji podsjeća na grunge estetiku devedesetih.

Razbij monokromatski outfit

Ako voliš matching setove ili jednostavne jednobojne kombinacije, karirana košulja može biti odličan kontrast. Nosi je preko crop topa ili obične bijele majice kako bi razbila monotoniju i unijela malo dinamike u styling.

Kombiniraj s drugim kariranim komadima

Za odvažne – karirano na karirano! Isprobaj kombinaciju različitih kariranih uzoraka u sličnim tonovima. Na primjer, crno-bijela košulja uz suknju u bež-čokoladnim tonovima stvorit će zanimljiv, modno usklađen kontrast.

Uz traperice

Ponekad je manje zaista više – karirana košulja i dobar par traperica čine savršen svakodnevni outfit. Za casual vibe nosi košulju otkopčanu preko bijelog t-shirta i uz tenisice, a ako želiš dotjeraniji dojam, uguraj je u hlače visokog struka i dodaj remen te cipele s petom. Rezultat je jednostavan, ali uvijek efektan styling koji nikad ne izlazi iz mode.

Upari s kožom ili brušenom kožom

Košulja u kombinaciji s kožnim hlačama, suknjom ili jaknom daje dozu rokerskog šika. Ako želiš nešto suptilnije, probaj varijantu s brušenom kožom – rezultat je topao i profinjen jesenski look.

Karirana košulja dokaz je da klasici nikad ne izlaze iz mode – samo mijenjaju način na koji ih nosimo. Ove jeseni prepusti se igri slojeva, tekstura i uzoraka te dopusti da ovaj prepoznatljiv komad postane zvijezda tvoje garderobe.