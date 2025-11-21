Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu

Ove se zime posebno u fokus vraćaju bunde od umjetnog krzna – mekane, raskošne i nevjerojatno svestrane. High street kolekcije nude pregršt modela koji izgledaju luksuzno, pružaju ugodnu toplinu i lako se uklapaju u svaki stil, zbog čega su postale jedan od najpoželjnijih komada sezone

Kako temperature polako padaju i dani postaju sve hladniji, topli komadi ponovno preuzimaju glavnu ulogu u našoj garderobi. Uz kapute i puffer jakne, ove sezone posebno se ističu bunde od umjetnog krzna – mekane, raskošne i iznenađujuće svestrane. High street brendovi ponudili su pregršt modela koji izgledaju luksuzno, a istovremeno su cjenovno dostupni i nosivi u svakodnevnim kombinacijama. Upravo zato, bunde su postale jedan od najpopularnijih komada ove zime.

Krznena bunda može biti ključni statement cijelog outfita, ali i nježan, cozy dodatak koji unosi teksturu i toplinu. U dnevnim kombinacijama sjajno pristaje uz traperice ravnog kroja, dolčevitu i udobne čizme s niskom potpeticom. Za malo elegantniji dojam, dovoljno je dodati kožne čizme do koljena i strukturiranu torbu. Kod večernjih izlazaka, kratki modeli od umjetnog krzna odlično funkcioniraju uz slip haljine, satenske košulje ili male crne haljine, stvarajući chic kontrast između glamura i udobnosti. Ako preferiraš minimalističku estetiku, biraj neutralne tonove poput bež, karamele ili crne – lako se uklapaju u svaki stil i izgledaju profinjeno.

High street kolekcije ove zime nude bogat izbor – od maksi modela do elegantnih kratkih bundica koje podsjećaju na vintage filmove. U nastavku donosimo najbolje modele iz aktualne ponude koji će te ugrijati, ali i podići svaki tvoj zimski outfit.

Zara - 69,95 €

Zara - 139 €

Zara - 89,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 79,95 €

Zara - 89,95 €

H&M - 49,99 €

H&M - 69,99 €

H&M - 49,99 €

Mango - 199,99 €

Mango - 99,99 €

Mango - 99,99 €

Stradivarius - 59,99 €

Stradivarius - 79,99 €

Stradivarius - 48,99 €

Stradivarius - 59,99 €

Stradivarius - 69,99 €