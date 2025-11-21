Moda
ELEGANTNO I UDOBNO

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu

Žena.hr
21. studenoga 2025.
Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
Zara
Ove se zime posebno u fokus vraćaju bunde od umjetnog krzna – mekane, raskošne i nevjerojatno svestrane. High street kolekcije nude pregršt modela koji izgledaju luksuzno, pružaju ugodnu toplinu i lako se uklapaju u svaki stil, zbog čega su postale jedan od najpoželjnijih komada sezone

Kako temperature polako padaju i dani postaju sve hladniji, topli komadi ponovno preuzimaju glavnu ulogu u našoj garderobi. Uz kapute i puffer jakne, ove sezone posebno se ističu bunde od umjetnog krzna – mekane, raskošne i iznenađujuće svestrane. High street brendovi ponudili su pregršt modela koji izgledaju luksuzno, a istovremeno su cjenovno dostupni i nosivi u svakodnevnim kombinacijama. Upravo zato, bunde su postale jedan od najpopularnijih komada ove zime.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Irma Tessar (@irmatessar)

Krznena bunda može biti ključni statement cijelog outfita, ali i nježan, cozy dodatak koji unosi teksturu i toplinu. U dnevnim kombinacijama sjajno pristaje uz traperice ravnog kroja, dolčevitu i udobne čizme s niskom potpeticom. Za malo elegantniji dojam, dovoljno je dodati kožne čizme do koljena i strukturiranu torbu. Kod večernjih izlazaka, kratki modeli od umjetnog krzna odlično funkcioniraju uz slip haljine, satenske košulje ili male crne haljine, stvarajući chic kontrast između glamura i udobnosti. Ako preferiraš minimalističku estetiku, biraj neutralne tonove poput bež, karamele ili crne – lako se uklapaju u svaki stil i izgledaju profinjeno.

High street kolekcije ove zime nude bogat izbor – od maksi modela do elegantnih kratkih bundica koje podsjećaju na vintage filmove. U nastavku donosimo najbolje modele iz aktualne ponude koji će te ugrijati, ali i podići svaki tvoj zimski outfit.

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
Zara - 69,95 €

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
Zara - 139 €

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
Zara - 89,95 €

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
Zara - 59,95 €

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
Zara - 79,95 €

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
Zara - 89,95 €

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
H&M - 49,99 €

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
H&M - 69,99 €

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
H&M - 49,99 €

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
Mango - 199,99 €

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
Mango - 99,99 €

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
Mango - 99,99 €

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
Stradivarius - 59,99 € 

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
Stradivarius - 79,99 € 

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
Stradivarius - 48,99 € 

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
Stradivarius - 59,99 € 

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
Stradivarius - 69,99 € 

Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu
Stradivarius - 45,99 € 
Pročitajte još o:
Bunde Od Umjetnog KrznaHigh Street PonudaZimske Kombinacije
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ELEGANTNO I UDOBNO
Iz high street ponude: Najljepše bunde od umjetnog krzna koje ćemo nositi cijelu sezonu