Najbolji modeli - trendi traperice za svaki stil

U svijetu modnih trendova koji se (pre)brzo mijenjaju, postoje oni neki bezvremenski komadi i klasici koji baš nikada ne izlaze iz mode. Na samom vrhu liste takvih komada svoje posebno mjesto pronalaze traperice.

Komadi od trapera u posljednje su vrijeme jako trendi, no popularne traperice ne prestaju dominirati modnom scenom te se iz sezone u sezonu mijenjaju samo modeli koji su trenutno IN. S obzirom na to da je riječ o komadu koji svi nosimo, i to svakodnevno, modni brendovi svake nam sezone predstavljaju upečatljive nove krojeve omiljenih traperica pa su tako i ove jeseni pojedini modeli popularnijih od drugih.

Ponuda je bogata i raznolika, no pronaći onaj jedan idealan par traperica koji će nam savršeno odgovarati i nije uvijek najjednostavniji zadatak. Prilikom kupnje, važno je obratiti pažnju na kroj, vrstu trapera, boju te brojne druge detalje.

Zbog svoje se svestranosti i lakoće kombiniranja traperice dobro uklapaju u svačiji ormar, a mogu se nositi uz doslovno sve – pletivo, košulje ili bluze ili pak sako. Dobro će izgledati kao dio svakodnevnih, ležernih kombinacija, no isto tako mogu lijepo upotpuniti i elegantan poslovni look.

U kolekcijama modnih brendova najviše se ističu klasične traperice ravnog kroja, a i dalje su vrlo popularne cargo traperice sa džepovima. Tu su dakako i vrećaste traperice, tzv. 'baggy jeans', koje možda ne djeluju pretjerano chic, ali su zato jako udobne stoga su čest izbor mnogih žena. I dalje ćemo nositi traperice širokih nogavica, kao i modele trapez kroja. U konačnici, trendovi su prilično raznoliki pa će svatko pronaći nešto za sebe, a kad je o nijansama riječ, najpopularniji su modeli od ispranog plavog trapera, kao i oni u sivim nijansama.

Ako si u potrazi za novim parom traperica za hladnije dane, u nastavku ti donosimo mali shopping vodič s modelima koji su ove jeseni izuzetno trendi, a s lakoćom će se uklopiti u razne stilove.

H&M, 40 eur

H&M, 26 eur

H&M, 26 eur

H&M, 30 eur

H&M, 40 eur

H&M, 40 eur

Pull and Bear, 28 eur

Pull and Bear, 30 eur

Pull and Bear, 40 eur

Pull and Bear, 36 eur

Zara, 26 eur

Zara, 30 eur

Zara, 36 eur

Zara, 26 eur

Zara, 30 eur

Foto: Instagram, H&M, Pull and Bear, Zara

