403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
SPOJ LUKSUZA I UDOBNOSTI

H&M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu

Žena.hr
9. prosinca 2025.
H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Prosincu pripada sezona blagdanskih druženja, domjenaka i svečanih trenutaka koji traže posebnije outfite. H&M je predstavio kolekciju koja spaja glamur, profinjeni minimalizam i cozy eleganciju - od šljokica i satena do toplih kaputa i mekanog pletiva - idealnu za svaki blagdanski scenarij

Zakoračili smo u prosinac, najposebniji period u godini: vrijeme je zabava, domjenaka, svečanih večera i spontanih božićnih druženja koja traže više od uobičajenog outfita. Upravo zato mnogi brendovi predstavljaju blagdanske kolekcije koje kombiniraju eleganciju, udobnost i dozu statement glamura. Među njima ističe se i H&M, čija je ovogodišnja kolekcija osmišljena u Stockholmu i nadahnuta idejom suptilnog, ali dojmljivog luksuza.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli H&M (@hm)

Nova H&M-ova winter resort kolekcija spaja profinjeni minimalizam i tihu vrstu glamura koja ne traži previše, ali ostavlja snažan dojam. Raznolike siluete, kontrastne teksture i efektniji detalji stvaraju svečani izraz koji zadržava lakoću i nosivost. Ističu se pletiva podignuta modernim krojem, mekano umjetno krzno, bijele resice, ukrašena odijela te blistavi akcenti — sve ono što unosi dašak drame i intrigantne profinjenosti u blagdanski styling.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli H&M (@hm)

No osim tipičnih party komada poput satenskih haljina, šljokičastih topova i modnih dodataka koji hvataju svjetlo iz svakog kuta, kolekcija donosi i cozy eleganciju. Mekani puloveri, elegantni kaputi sa šalom, bundice i drugi topliji komadi savršeni su za šetnje adventom, vikend-izlete ili obiteljska druženja kada želiš izgledati dotjerano, ali se ne želiš odreći udobnosti.

Neke od naših blagdanskih favorita iz H&M-ove ponude izdvajamo u nastavku.

H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M, bunda sa šalom - 89,99 €

H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M, top s resicama - 29,99 €

H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M, haljina - 69,99 €

H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M, torba - 39,99 €

H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M, top - 34,99 €

H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M, štikle - 39,99 €

H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M, hlače - 39,99 €

H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M, haljina - 49,99 €

H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M, naušnice - 9,99 €

H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M, bunda - 59,99 €

H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M, majica - 69,99 €

H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M, top - 39,99 €

H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M, bluza - 59,99 €

H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M, haljina - 89,99 €

H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M, top - 79,99 €

H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M, haljina - 129 €

H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M, jakna - 59,99 €

H&amp;M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu
H&M, bunda - 79,99 €
Pročitajte još o:
Hm KolekcijaSvečani KomadiParty KombinacijeBlagdanske Kombinacije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SPOJ LUKSUZA I UDOBNOSTI
H&M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu