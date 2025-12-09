H&M party komadi: Sjaj, saten i cozy klasici za blagdansku sezonu

Prosincu pripada sezona blagdanskih druženja, domjenaka i svečanih trenutaka koji traže posebnije outfite. H&M je predstavio kolekciju koja spaja glamur, profinjeni minimalizam i cozy eleganciju - od šljokica i satena do toplih kaputa i mekanog pletiva - idealnu za svaki blagdanski scenarij

Zakoračili smo u prosinac, najposebniji period u godini: vrijeme je zabava, domjenaka, svečanih večera i spontanih božićnih druženja koja traže više od uobičajenog outfita. Upravo zato mnogi brendovi predstavljaju blagdanske kolekcije koje kombiniraju eleganciju, udobnost i dozu statement glamura. Među njima ističe se i H&M, čija je ovogodišnja kolekcija osmišljena u Stockholmu i nadahnuta idejom suptilnog, ali dojmljivog luksuza.

Nova H&M-ova winter resort kolekcija spaja profinjeni minimalizam i tihu vrstu glamura koja ne traži previše, ali ostavlja snažan dojam. Raznolike siluete, kontrastne teksture i efektniji detalji stvaraju svečani izraz koji zadržava lakoću i nosivost. Ističu se pletiva podignuta modernim krojem, mekano umjetno krzno, bijele resice, ukrašena odijela te blistavi akcenti — sve ono što unosi dašak drame i intrigantne profinjenosti u blagdanski styling.

No osim tipičnih party komada poput satenskih haljina, šljokičastih topova i modnih dodataka koji hvataju svjetlo iz svakog kuta, kolekcija donosi i cozy eleganciju. Mekani puloveri, elegantni kaputi sa šalom, bundice i drugi topliji komadi savršeni su za šetnje adventom, vikend-izlete ili obiteljska druženja kada želiš izgledati dotjerano, ali se ne želiš odreći udobnosti.

Neke od naših blagdanskih favorita iz H&M-ove ponude izdvajamo u nastavku.

H&M, bunda sa šalom - 89,99 €

H&M, top s resicama - 29,99 €

H&M, haljina - 69,99 €

H&M, torba - 39,99 €

H&M, top - 34,99 €

H&M, štikle - 39,99 €

H&M, hlače - 39,99 €

H&M, haljina - 49,99 €

H&M, naušnice - 9,99 €

H&M, bunda - 59,99 €

H&M, majica - 69,99 €

H&M, top - 39,99 €

H&M, bluza - 59,99 €

H&M, haljina - 89,99 €

H&M, top - 79,99 €

H&M, haljina - 129 €

H&M, jakna - 59,99 €