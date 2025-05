Šarm cvjetnog uzorka: Vodič kroz najljepše komade za toplije dane

Cvjetni uzorak nezaobilazan je dio tople sezone – kako temperature rastu i dani postaju sunčaniji, floralni motivi unose svježinu i boje u naše ormare. Već desetljećima ne izlazi iz mode jer se lako prilagođava trendovima, siluetama i stilovima. Bilo da si ljubiteljica romantičnih komada, boho estetike ili minimalističkog pristupa s daškom ženstvenosti – cvjetni motivi s lakoćom se prilagođavaju svakom stilu.

Cvjetni komadi za ovu sezonu

Ove sezone cvijeće dolazi u najljepšim oblicima: raskošnim maksi haljinama koje lepršaju na vjetru, prozračnim bluzama s volanima, topićima s tankim naramenicama, suknjama A-kroja ili mini modelima idealnima za ljetne večeri. Osim klasičnih pastelnih tonova i nježnih nijansi, trendovski su i živopisni printevi inspirirani 70-ima, kao i akvarelni motivi koji izgledaju kao naslikani kistom.

Cvjetni komadi u svaki outfit unose dozu romantike, razigranosti i lakoće. Upravo zato su savršeni za dane kada želiš izgledati dotjerano bez puno truda – jedan upečatljiv cvjetni komad dovoljan je da cijeli look dobije šarm.

Kako kombinirati cvjetni uzorak

Ne želiš li pretjerivati sa cvjetnim printom, počni s jednim statement komadom – primjerice bluzom koju možeš kombinirati s trapericama ili lanenim hlačama. Cvjetna haljina savršen je "one and done" odabir za tople dane, dok suknju s uzorkom možeš nositi s običnim bijelim T-shirtom i espadrilama za casual, ali chic izgled.

Za odvažne fashionistice tu su setovi s istim uzorkom, koje možeš nositi zajedno ili zasebno. Cvjetni topić odlično izgleda uz traper suknju ili široke hlače, dok maxi haljinu možeš začiniti traper jaknom i sandalama s platformom. Ako želiš dodatni dojam boho romantike, dodaj slamnati šešir i pletenu torbu.

Naši favoriti iz aktualne high street ponude

Za kraj, donosimo ti pažljivo odabrane komade s cvjetnim uzorkom iz aktualne high street ponude – savršene za proljetne i ljetne dane. Od lepršavih haljina do chic topića i suknji koje ćeš nositi cijelu sezonu, inspiriraj se i pronađi svoje cvjetne favorite!

Reserved - 45,99 €

Reserved - 59,99 €

Reserved - 32,99 €

Reserved - 59,99 €

Zara - 27,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Mango - 69,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 79,99 €

Mango - 45,99 €

Mango - 22,99 €

C&A - 29,99 €

C&A - 12,99 €

C&A - 19,99 €