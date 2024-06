Svaka nova sezona na modnu scenu donosi i neke nove modne trendove, a kao jedna od it boja za ovo ljeto istaknula se upečatljiva crvena boja. Od jarko crvenih tonova pa do malo onih malo suptilnijih nijansi, crvena je zavladala ljetnim kolekcijama mnogih brendova.

Čak su i minimalistice, koje su inače vjerne neutralnim nijansama, prigrlile crvenu boju kao jedan od najvećih trendova sezone. Među najpoželjnijim crvenim komadima našle su se haljine u jarkim crvenim nijansama u kojima je nemoguće proći nezamijećeno.

Crvena haljina, bez imalo sumnje, izuzetno je upečatljiv komad koji će unijeti dašak osvježenja u svaki ormar te začiniti i onaj najjednostavniji look. Ovisno o kroju i modelu, haljine u jarkoj crvenoj boji mogu se nositi u ležernim, ali i svečanijim prigodama.

Ove sezone nose se modeli različitih stilova, no najviše pažnje privlače haljine A-kroja, one od lana te upečatljive balon haljine. Uz to, jako su trendi i modeli s nabranim detaljima te plisirane haljine. Sve to u spoju s odvažnom crvenoj bojom djeluje izuzetno efektno i moderno.

Bilo da si u potrazi za crvenom haljinom koju ćeš moći nositi svaki dan ili pak za malo elegantnijim modelom za neku posebnu priliku, u raskošnoj ponudi high street brendova sigurno ćeš pronaći nešto za sebe, a u nastavku pogledaj i neke od naših favorita iz aktualne ponude.

Foto: Instagram, COS, H&M, Mango, Reserved, Zara

Reserved - 39,99 €

Reserved - 45,99 €

Reserved - 49,99 €

H&M - 69,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 20,99 €

COS - 89 €

COS - 125 €

Mango - 49,99 €

Mango - 29,99 €

Mango - 29,99 €

Mango - 25,99 €

Zara - 49,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 22,95 €