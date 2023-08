Počinje jubilarni 80. filmski festival u Veneciji. I zvijezde su već polagano počele pristizati. Tako su fotografi zabilježili dolazak Bradleyja Coopera koji je u Veneciju stigao sa svojom mamom, bivšom partnericom Irinom Shayk te njihovom kćerkicom. Već se neko vrijeme šuška kako su Bradley i Irina ponovno zajedno, no ona u posljednje vrijeme izlazi s Tomom Bradyjem. On navodno nije ljubomoran na to što, Irina i Bradley imaju poprilično prisan odnos. S njima je bila i Bradleyjeva mama, Gloria Campano. Bradley je čak kao pravi kavalir, nosio maminu torbicu kako bi joj pomogao. A u Veneciju je stigao i kontroverzni Kanye West sa suprugom Biancom Censori. I dok se ona napokon nije odjenula tako da joj je sve na izvol'te, ovaj put Kanye se pobrinuo da pokaže previše. I dok je lice skrivao šalom, fotografima je pokazao previše- točnije cijelu stražnjicu. S druge strane, i George Clooney je sa suprugom stigao u Veneciju. Par obožava doći ondje jer su baš ondje i vjenčali prije nekoliko godina. Modno usklađeni George i Amal bili su odlično raspoloženi.