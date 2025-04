15 savršenih: Bijele boho bluze u najšarmantnijim modelima

Boho bluze ove se sezone vraćaju se na velika vrata – i to u još romantičnijem, razigranijem i elegantnijem izdanju, a osobito su popularne one u bijeloj boji. Inspirirane slobodoumnim duhom sedamdesetih, ali prilagođene suvremenim modnim trendovima, one su pravi „statement“ komad sezone proljeće/ljeto 2025. Osim što unose dozu lakoće u svaki outfit, jednako dobro funkcioniraju u dnevnim i večernjim kombinacijama – bilo da si na gradskoj špici, morskoj rivi ili pikniku u prirodi.

Volani, čipka i vez: detalji koji čine razliku

Boho bluze danas dolaze u najrazličitijim krojevima i stilovima – od romantičnih modela s visokim ovratnicima i puf rukavima do jednostavnijih varijanti koje podsjećaju na tunike. Najtraženiji su modeli s bogato izrađenim vezom, ažurom, ukrasnim trakama i čipkastim umecima. Volani su ključan detalj koji se ove sezone pojavljuje na rukavima, oko izreza ili duž prednjeg dijela bluze, dodajući voluminoznu, ali nježnu siluetu koja odiše boemskom elegancijom.

Kako ih nositi?

Bijele boho bluze idealan su komad za slojevito odijevanje. U kombinaciji s trapericama visokog struka i espadrilama postižeš bezvremenski casual look. Za sofisticiraniju varijantu, biraj lepršavu midi suknju i sandale s blok petom. U večernjoj varijanti, boho bluzu s čipkastim detaljima možeš nositi uz satenske hlače ili palazzo modele, s decentnim zlatnim nakitom i pletenom torbicom.

Ako tražiš nešto ženstveno i udobno, biraj modele s vezanjem u struku koji stvaraju iluziju pješčanog sata. Oversized krojevi sjajni su za opuštenije kombinacije i skrivaju sve što želiš prikriti, dok kraće varijante s elasticiranim rubom laskaju figuri i idealne su za sparne dane.

Romantične boho bluze u bijeloj nijansi izrazito su svestrane i lako prilagodljive svakom stilu stoga ih vrijedi dodati u garderobu. Neke od najljepših modela iz ponude high street brendova donosimo u nastavku.

H&M - 34,99 €

H&M - 27,99 €

H&M - 27,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 34,99 €

& Other Stories - 79 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 22,95 €

Mango - 49,99 €

Mango - 55,99 €

Massimo Dutti - 69,95 €