Blake Lively opet poput najljepše princeze u savršenoj haljini s nojevim perjem

Blake Lively službeno je započela promotivnu turneju za film "It Ends With Us" koji će se u kinima početi prikazivati 8. kolovoza, ali to nije jedina stvar koja trenutno poslovno okupira glumicu. Osim promotivnih dužnosti za film, glumica je također predstavila svoj novi brend za njegu kose, Blake Brown.

Njezin lik u filmu, koji je inače adaptacija romana Colleen Hoover, zove se Lily Bloom i posjeduje cvjećarnicu pod nazivom Lily's Blooms. Tako da ima smisla što lijepa glumica trenutno naginje cvjetnim i šarenim motivima.

Foto: Profimedia

Šetajući po njujorškom Upper West Sideu, Blake je opet očarala sve oko sebe u nježnoj haljini s perjem. Odabrala je prozirnu plavu haljinu bez rukava s donjim dijelom od šarenog nojevog perja iz kolekcije njujorške dizajnerice Olivie Cheng, brenda Dauphinette. Haljina prikazuje nebeski prizor, s anđelima koji sviraju glazbu iznad polja tratinčica i leptira. Lively je haljinu kombinirala sa šarenim remenom s kojim je naglasila struk, ogromnim visećim naušnicama s plavim kamenjem i salonke prekrivene cirkonima koje odgovaraju njezinoj suknji od perja.