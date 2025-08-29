Barrel hlače u fokusu: Najudobniji jesenski trend koji izgleda luksuzno
Stiže jesen, a s novom sezonom dolaze i novi trendovi. Jedan model hlača ove jeseni prednjači pred svima: barrel hlače. Bačvaste nogavice postale su sinonim za udobnost, stil i moderan stav, a viđamo ih doslovno posvuda – od traperica do elegantnih krojenih modela. Riječ je o kroju koji kombinira voluminozan gornji dio i sužen završetak nogavice, čime laskavo pristaje svakoj figuri i daje dozu suvremenog šika.
Zašto su tako popularne?
Za razliku od skinny krojeva koji su godinama dominirali, barrel hlače nude slobodu pokreta i ležeran osjećaj bez gubitka na eleganciji. Njihova arhitektonska silueta djeluje upečatljivo, a opet dovoljno neutralno da se lako kombinira s raznim komadima – od jednostavnih majica do sofisticiranih blejzera. Upravo zato su postale omiljen izbor među ženama koje žele balans između udobnosti i trendi izgleda.
Nije naodmet spomenuti da interes za ovim hlačama raste iz dana u dan – dovoljno je reći da je pretraživanje pojma barrel jeans na Googleu skočilo za više od 40% u odnosu na prošlu godinu. Nije ni čudo da ih mnogi proglašavaju ključnim modelom koji će obilježiti jesensko-zimsku sezonu.
Kako ih nositi ove jeseni
- Za ured: kombiniraj barrel hlače s klasičnom košuljom ili tankom dolčevitom, a preko dodaj strukturirani blejzer i cipele na petu – rezultat je ozbiljan, ali moderan poslovni look.
- Za grad: uz oversized džemper i gležnjače dobivaš cool dnevnu kombinaciju koja izgleda stylish, a ostaje maksimalno udobna.
- Za večernji izlazak: biraj model od satena ili vune i upari ga s crop topom ili elegantnim korzetom te visokim čizmama – idealna formula za efektan jesenski outfit.
- Za casual dane: traper barrel hlače izgledaju sjajno uz klasični T-shirt i tenisice, a možeš dodati i kožnu jaknu za dozu edgy stila.
Za svaku građu i stil
Bačvaste nogavice laskaju različitim tipovima tijela – volumen na bedrima vizualno izdužuje siluetu, dok suženi gležnjevi daju balans i naglašavaju oblik figure. Bilo da naginješ minimalizmu ili voliš eksperimentirati s bojama i teksturama, barrel kroj nudi beskrajne mogućnosti.
Razni modeli barrel hlača sada se mogu pronaći i u high street ponudi, a u nastavku donosimo favorite koje vrijedi dodati u jesensku garderobu.