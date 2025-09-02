Anna Wintour nakon mjeseci spekulacija imenovala novu urednicu američkog Voguea

Nakon mjeseci nagađanja o nasljednici Anne Wintour, konačno je potvrđeno. Novu uredničku palicu u američkom Vogueu preuzima Chloe Malle, dosadašnja urednica Vogue.com i jedna od najistaknutijih osoba u digitalnom razvoju brenda.

Malle je imenovana glavnom urednicom sadržaja za američko izdanje Voguea, čime službeno nasljeđuje Wintour, koja je gotovo 40 godina bila najutjecajnija osoba svjetske modne scene. Ipak, Wintour ostaje na važnim funkcijama u Condé Nastu, no povlači se iz svakodnevnog vođenja američkog Voguea.

Poznata po svježem i digitalno orijentiranom pristupu, Malle je posljednjih godina oblikovala online identitet Voguea, lansirala digitalna izdanja poput Doguea, vodila razgovore s najvećim zvijezdama poput Gigi Hadid i Grete Gerwig te 2022. postala zaštitno lice podcasta The Run-Through with Vogue.

Dijete je poznatih roditelja

Iako su se u utrci spominjala i druga velika imena iz Wintourinog kruga – poput Eve Chen, Sare Moonves i Nicole Phelps – izbor je pao na Malle, koja u redakciji radi još od 2011. godine. Ima 39 godina, diplomirala je komparativnu književnost na Brown Universityju, a prije Voguea radila je kao novinarka u New York Observeru.

I njezino podrijetlo odigralo je ulogu. Kći je slavne američke glumice Candice Bergen i francuskog redatelja Louisa Mallea. Iako su joj često isticali poznato prezime, Chloe se u Vogueu etablirala vlastitim radom i prepoznatljivim stilom.

Ovim imenovanjem Vogue ulazi u novo razdoblje u kojem će fokus biti još više na digitalnim platformama, ali i na održavanju prestiža i utjecaja najpoznatijeg modnog časopisa na svijetu.