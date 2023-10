Andie MacDowell je još jednom dokazala kako su godine samo broj

Često slušamo kako su godine samo broj, a to je definitivno još jednom i dokazala glumica Andie MacDowell. Glumica je ovih dana Los Angeles zamijenila Parizom i sve oduševila na L'Oreal reviji na Tjednu mode. Andie koja već godinama ne boji kosu već ponosno šeće svoje sijede, prošetala je u crnom grudnjaku, kožnim hlačama i dugom statement kožnom kaputu i pokazala kako se u 66. godini može izgledati sjajno.



Svoj 'all black' look podigla je srebrnim platformama koje su definitivno hit ove sezone, no osim toga nije nosila ni jedan drugi modni dodatak. Cijeli svoj pomalo gotički izgled, zaokružila je i prigodnim make upom. Dramatičan smokey eyes na očima i nude ruž, savršeno su se uklopili u cijeli outfit.

Odlično raspoložena glumica, definitivno je oduševila sve prisutne, ali i svjetske medije koji ne prestaju s pohvalama, na njezin račun. Andie definitivno stari prirodnim putem i uživa u tome, a može biti inspiracija mnogima.

