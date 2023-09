5 neodoljivih nijansi koje ćemo viđati posvuda ove jeseni

Svaka nova sezona sa sobom donosi raskošne modne trendove i zanimljive novitete, a ništa drugačije nije ni ove jeseni. Kada su u pitanju 'it' boje koje će dominirati modnom scenom, i ove će sezone popularni biti neutralni i zemljani tonovi, ali i neke malo vibrantnije nijanse poput crvene i žute koje će sasvim sigurno unijeti dozu razigranosti u jesensko sivilo.

Uz sve te trendove, valja spomenuti i one vječne klasike koji nikad ne izlaze iz mode stoga se u njih isplati investirati. Tako u bogatoj paleti boja postoje i one neke nijanse koje su uvijek IN i uz koje svaka kombinacije djeluje nekako elegantnije i luksuznije.

Želiš li uvijek izgledati dotjerano, ne trebaš kupovati trendovske komade ili odjeću skupocjenih brendova jer i u high street modelima tvoje kombinacije mogu djelovati profinjeno i skupocjeno, no pritom je važno znati pravilno iskombinirati odjeću te birati prave boje.

U nastavku smo izdvojile nekoliko neodoljvih nijansi koje će i ove jeseni biti popularne, koje se s lakoćom uklapaju u svaku garderobu i uz koje svaka kombinacija djeluje skuplje nego što ustvari jest. Na pragu smo jeseni pa je sada idealno vrijeme da procijeniš svoju garderobu i investiraš u one komade koje ćeš moći nositi sezonama, bez obzira na aktualne trendove. S modelima u ovih pet 'skupocjenih' jesenskih boja ne možeš pogriješiti, a neke sigurno već i posjeduješ u svom ormaru.

Mornarsko plava

Ako je suditi prema jesenskim kolekcijama poznatih modnih brendova, čini se da će ova tamna nijansa plave boje ove sezone apsolutno dominirati ulicama. Dolazi u spoju sa sakoima, kaputima i elegantnim hlačama i djeluje uistinu jako 'chic'.

Zara, 50 eur

Zara, 30 eur

Krem

Voliš li nositi svijetle tonove, krem je boja s kojom ne možeš pogriješiti kada stignu hladniji dani. Djeluje profinjeno i stylish, a posebice dobro izgleda u spoju s pletenim komadima koji su u jesenskim mjesecima neizostavan izbor.

H&M, 55 eur

Mango, 40 eur

Smeđa

Brojne su trendseterice i ljubiteljice mode već prigrlile bogatstvo smeđe – bezvremenske zemljane nijanse koja djeluje uistinu harmonično s jesenskim okruženjem. Komadi u smeđim tonovima unijet će dozu uglađenosti u svaku garderobu, a ujedno se i savršeno slažu s estetikom 'tihog luksuza' koji je ove sezone itekako popularan.

Massimo Dutti, 90 eur

Zara, 56 eur

Mango, 46 eur

Maslinasto zelena

Maslinasto zelena odnosno kaki nijansa još je jedan nepogrešiv izbor kad je riječ o jesenskim kombinacijama. Svestrana je i lako se kombinira te uvijek djeluje stylish.

Zara, 80 eur

Zara, 26 eur

Mango, 40 eur

Boja pijeska

Boja pijeska odnosno 'taupe' nijansa nudi savršenu harmoniju između sive i smeđe boje, izuzetno je svestrana i lako se stilizira. Osobito elegantno djeluje u kombinaciji sa crnim modnim dodacima ili basic komadima kao što su traperice i bijela košulja.

H&M, 159 eur

H&M, 21 eur

H&M, 45 eur

Arket, 149 eur