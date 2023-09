U posljednje je vrijeme popularno postalo isprobavati razne egzotične seks poze iz Kama Sutre koje nerijetko zahtijevaju i akrobatske vještine. Mnogi su se odvažili, a tome je veliki krivac mega hit ’50 nijansi sive', probati nešto malo 'pomaknuto' i grublje. Vezivanje, izmjena dominacije i korištenje seksi igračaka više nikome nisu nešto čudno – tko voli, nek' izvoli, reći ćemo. Jednom riječju, kinky seks postao je – mainstream.

No, što je s dobrim starim 'običnim seksom'? Onim koji uključuje samo dvoje u krevetu te puno maženja, a sve u misionarskoj pozi? Je li tako zvani Vanilla seks izašao iz mode? I je li nas pregazilo vrijeme ako je upravo takav seks onaj u kojem uživamo najviše?

Što je 'vanilla seks'?

Seks može biti intenzivan, strastven i pomalo divlji, a s druge strane može biti i potpuna suprotnost tome: nježan, polagan – i bez iznenađenja. No, zapravo iznenađenje nije ni to da veliki broj parova obožava upravo ovakav način vođenja ljubavi. U svakom slučaju vjerojatno su ga svi seksualno aktivni ljudi probali barem jednom, a velika većina parova prakticira ga redovito.

„Kod vanilla seksa uključeno je više uzajamnog davanja i primanja zadovoljstva. To može biti bilo koja vrsta seksualne aktivnosti, poput ljubljenja, masturbacije, oralnog seksa, penetracije ili bilo kojeg položaja. Ali, kao i kod kinky i grubog seksa, ne radi se o tome što radite, već o načinu na koji to radite. Riječ je o tome kako se partnerni gledaju, kako drže jedno drugo ili međusobno razgovaraju. Ovaj seks je nježan i spor – zapravo, to je vibra“, pojašnjava Justin Hancock, autor i edukator za seks.

Vanilla seks može završiti orgazmom, ali i ne mora – jer orgazam zapravo nije jedini cilj ovakvog romantičnog načina vođenja ljubavi. Kod Vanilla seksa važniji je put, nego krajnje odredište.

Je li 'vanilla seks' dosadan?

Vlada predrasuda kako seks mora biti 'začinjen' kako bi bio dobar – vjerujemo kako moram uvoditi stalno nove poze u krevetu i partnera iznenaditi nekim inovativnim potezima jer je u protivnom - seks dosadan. No,Vanilla seks daleko je od dosadnog, odnosno, ako jest takav, onda vjerojatno nešto ne radiš kako treba.

Pri tom, osobito muškarci mogu imati problem s terminom vanilla seks, jer prevladava mišljenje kako su oni ti koji uglavnom trebaju biti dominantni i koji su odgovorni za to da partnerica doživi nezaboravno iskustvo pod plahtama. Ali, ovo je potpuno pogrešno, jer bez obzira na spol, svi možemo pokazati svoju nježnu stranu u krevetu. Zapravo, od velike je važnosti da se tijekom igre pod plahtama osjećamo sasvim opušteno.

„Ako su naša tijela u stanju reakcije ili panike, tada se ne događa vazokongestija (erekcija, bubrenje klitorisa ili opuštenost vagine). Dakle, vibra Vanilla seksa znači da ljudi jednostavno mogu usporiti i da znaju što mogu očekivati. Partneri mogu normalno disati i dovoljno se opustiti da im srce ne kuca prebrzo, a onda polako osjetiti uzbuđenje“, dodaje Hancock.

Jedan od razloga zašto ljudi smatraju da je Vanilla seks nešto rezervirano za dosadnjakoviće jest i taj što kod ove vrste seksa, za razliku od onog što bismo mogli nazvati nastrani seks, u principu ne dolazi do izlaska iz zone komfora:

„Vanilla seks također je izraz za sve što je stereotipno normalno u bilo kojem vremenskom razdoblju ili društvenom krugu“, zaključuje Rosara Torrisi, terapeutkinja u Long Island institutu za seksualnu terapiju.

Zato ovaj izraz ponekad ima negativnu konotaciju – ali zapravo je, kao i uvijek, riječ o subjektivnim referencama svake osobe. Ono što je daleko najbitnije jest upoznati sebe, osvijestiti što je ono što ti daje najviše užitka i onda to znati komunicirati s partnerom – jer nitko još nije naučio čitati tuđe misli:

„Ako ti se ne sviđa seks kakav imaš sada, započni razgovor s partnerom o tome i otkrij mu što je ono što ti već paše u seksu s njim, a zatim smisli nove ideje koje bi ti se također mogle svidjeti“, savjetuje Torrisi.

I na kraju, moguće je i da partneri nemaju iste preference kad je seks u pitanju - jedan od vas možda više voli nježno i polagano, a drugi intenzivno i inovativno. Ako ne možete sami postići kompromis između ova dva načina, svjetuje se da potražite pomoć terapeuta kako biste se, uz stručnu pomoć, našli negdje na pola puta.

