Wellness vikend za dvoje u Hrvatskoj, gdje otići i koje su cijene?

Božić je pred vratima, dani postaju sve kraći, a hladnoća sve jača. Vrijeme je za bijeg od zimskih hladnoća i uranjanje u oazu mira i opuštanja – wellness vikend za dvoje u prekrasnoj Hrvatskoj! Zamisli: nježna masaža, topla sauna, mirisna kupka, romantična večera uz svijeće... sve to okruženo blagdanskom čarolijom. Ovakav odmor idealan je za detoksikaciju tijela i uma taman pred ulaz u novu godinu, a atmosfera wellness centra pruža ugodnu toplinu nasuprot zimskoj hladnoći vani.

Najpopularnije destinacije za wellness vikend za dvoje

Ako sanjaš o bijegu od svakodnevice i tražiš mjesto gdje možete ti i tvoj partner potpuno opustiti tijelo i um, wellness destinacije za parove prava su stvar. Ova idilična odredišta dizajnirana su tako da pruže intimnu atmosferu, luksuzne spa tretmane za dvoje i posebne programe koji potiču povezivanje i opuštanje. Idealna su za romantične vikende ili duže odmore, uz sadržaje poput privatnih sauna, termalnih bazena i masaža u dvoje. Okruženi prirodnim ljepotama, ovo su mjesta gdje stres nestaje, a romantični trenuci dolaze u prvi plan.

Monte Mulini, Rovinj

Monte Mulini smješten je u najromantičnijem dijelu Rovinja, okružen mediteranskim zelenilom i kristalno čistim morem. Ovaj wellness centar prostire se na impresivnih 1.000 m² i nudi vrhunske tretmane koji kombiniraju tradicionalne i moderne tehnike opuštanja. Možete uživati u četiri različita bazena, uključujući infinity bazen s pogledom na more koji oduzima dah. Vrhunski spa terapeuti pružaju personalizirane tretmane prilagođene potrebama svakog.

Wellness paket za dvoje kreće se u rasponu od 300€ do 500€ po noćenju.

Hotel Excelsior, Dubrovnik

Spoj povijesne arhitekture i modernog luksuza - to predstavlja Hotel Excelsior, smješten samo nekoliko koraka od dubrovačkih zidina. Njihov wellness centar nudi spektakularni pogled na Jadransko more i Stari grad kroz velike staklene stijene. Posebnost ovog centra je autentični turski hamam koji pruža tradicionalno istočnjačko iskustvo opuštanja. U ponudi imaju široki spektar masaža i tretmana koji koriste prirodne sastojke s dubrovačkog područja, a ekskluzivni spa suite za parove omogućuje potpunu privatnost tijekom tretmana.

Cijena wellness paketa za dvoje iznosi između 280€ i 450€ po noćenju.

Terme Tuhelj

Terme Tuhelj poznate su kao najveći spa centar u Hrvatskoj koji se ponosi dugom tradicijom korištenja ljekovitog blata i termalne vode. Kompleks sadrži impresivnih šest vanjskih bazena različitih temperatura i namjena, uključujući posebne bazene za hidromasažu. Svijet sauna u termama Tuhelj nudi čak 10 različitih vrsta sauna, od tradicionalne finske do bio saune s kristalima. Posebno su popularni njihovi programi za parove koji uključuju privatne tretmane u luksuznom spa suiteu, a nude i bogat animacijski program s vodenim vježbama i relaksacijskim radionicama.

Wellness paket za dvoje možeš uzeti po cijeni od 150€ do 250€ po noćenju.

Kempinski Hotel Adriatic, Savudrija

Na samom vrhu istarskog poluotoka, okružen maslinicima i vinogradima smjestio se Kempinski Hotel Adriatic. Njihov luksuzni spa centar kombinira tradicionalne istarske wellness elemente s najmodernijim spa tretmanima. Oduševit će te privatna plaža duljine 250 metara i ekskluzivni tretmani za parove u posebno dizajniranim suite-ovima. Posebna ponuda uključuje romantične pakete s privatnom večerom na plaži.

Cijene wellness paketa za dvoje kreću se od 280€ do 480€ po noćenju.

Sun Gardens Dubrovnik

Sun Gardens Dubrovnik nudi ekskluzivni Spa by OCCO koji se prostire na tri razine s nevjerojatnim pogledom na Elafitske otoke. Spa centar kombinira tradicionalne hrvatske wellness tehnike s modernim tretmanima, a posebno se ističu hidromasažni bazeni s panoramskim pogledom na Jadransko more i okolne otoke. Centar nudi jedinstvene thalasso terapije koje koriste blagodati morske vode. Parovi mogu uživati u privatnim spa suite-ovima s jacuzzijem i saunom.

Wellness paket za dvoje može se rezervirati po cijeni od 250€ do 400€ po noćenju.

Life Class Terme Sveti Martin

Smještene u srcu Međimurja, Terme Sveti Martin su savršen spoj kontinentalnog wellnessa i moderne spa ponude. Njihov The Temple of Life and Joy wellness centar nudi jedinstvene tretmane inspirirane lokalnom tradicijom i prirodnim sastojcima. Kompleks uključuje termalne bazene s ljekovitom vodom, svijet sauna s pet različitih vrsta sauna te posebne relax zone. Popularni su i njihovi programi detoksikacije i holistički tretmani.

Wellness paket za dvoje dostupan je po cijeni od 140€ do 220€ po noćenju.

Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, Petrčane

Acquapura SPA centra je kruna ovog hotela i se prostire na više od 6.000 m². Wellness centar nudi spektakularan pogled na Jadransko more i zadarske otoke, a još jedna posebnost je infinity bazen koji se proteže duž cijele fasade hotela. Centar nudi širok izbor tretmana koji kombiniraju dalmatinske wellness tradicije s modernim spa konceptima. Parovi također mogu uživati u privatnim spa suite-ovima s vlastitom saunom i jacuzzijem.

Cijene wellness paketa za dvoje kreću se od 260€ do 450€ po noćenju.

Foto: Pexels

Hotel Bellevue, Mali Lošinj

Hotel Bellevue smješten je u Čikat uvali na Malom Lošinju, okružen stoljetnom borovom šumom. Spa centar hotela posebno je poznat po aromaterapijskim tretmanima koji koriste ljekovito bilje s otoka Lošinja. Wellness centar uključuje unutarnje i vanjske bazene s morskom vodom, finsku saunu, bio saunu i parnu kupelj.

Wellness paket za dvoje može se rezervirati po cijeni od 220€ do 380€ po noćenju.

Valamar Collection Imperial Hotel, Rab

Ovaj boutique hotel za odrasle nudi intimnu wellness oazu s pogledom na stari grad Rab. Njihov spa centar kombinira moderne wellness tretmane s tradicionalnim rapskim metodama opuštanja. Popularni su njihovi tretmani koji koriste lokalne sastojke poput rapske lavande i maslinovog ulja. Valmar Imperial Heritage Hotel uključuje unutarnji bazen s hidromasažom, finsku saunu i tursku kupelj.

Wellness paket za dvoje dostupan je po cijeni od 180€ do 320€ po noćenju.

Hotel Split

Hotel Split nudi moderan wellness centar s panoramskim pogledom na splitsku rivijeru. Njihov spa prostor, iako manji od ostalih na ovom popisu, pruža intimnu atmosferu i personalizirani pristup. Posebno su popularni njihovi tretmani parova koji uključuju privatno korištenje jacuzzija s pogledom na more. Wellness centar nudi i tradicionalne dalmatinske tretmane te masaže s aromatičnim uljima.

Cijene wellness paketa za dvoje kreću se od 160€ do 280€ po noćenju.

