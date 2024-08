Tražiš srodnu dušu? Otkrivamo 7 najboljih aplikacija za upoznavanje

Živimo u digitalnom dobu i svijetu kojim vladaju društvene mreže i aplikacije pa je i pronalaženje partnera putem interneta postalo posve uobičajena stvar. U skladu s tim, raste i broj stranica za upoznavanje, tzv. dating aplikacija.

Bilo da si u potrazi za usputnom vezom ili ozbiljnim partnerom, aplikacije i stranice za upoznavanje mogle bi ti biti itekako korisne. Među najpopularnijima je svakako Tinder, o kojoj je snimljen i film, no postoje i brojne druge platforme za pronalaženje partnera koje vrijedi isprobati.

Koje su najbolje stranice za upoznavanje?

Neke od ovih stranica su besplatne, kod drugih se plaća pretplata odnosno mjesečna naknada za korištenje usluge. Prije korištenja potrebno se registrirati i navesti nekoliko detalja o sebi. Uz to, često treba navesti i osobine koje tražimo kod idealnog partnera. Na temelju tih podataka i uz pomoć različitih algoritama na tim se platformama povezuju korisnici koji imaju nešto zajedničko.

U nastavku smo izdvojili neke od najboljih stranica za upoznavanje koje su prilično popularne te ti mogu pomoći u potrazi za idealnim partnerom.

Tinder

Tinder je najpopularnija aplikacija za upoznavanje, osobito u Europi, a pokrenuta je 2012. godine. O ovoj je stranici za upoznavanje snimljen i film, "Tinder Swindler", a navodno ima više od 530 milijuna preuzimanja. S više od 70 milijardi potencijalnih spojeva, Tinder je vodeća besplatna aplikacija za upoznavanje i najbolje mjesto za sklapanje novih poznanstava, a neki smatraju i da je riječ o najpouzdanijoj aplikaciji za pronalaženje spojeva. Tinder nudi i premium značajke uz pretplatu na Tinder Gold i Platinum.

LOVOO

LOVOO je stranica za upoznavanje koja je pokrenuta u Njemačkoj i jedna je od vodećih europskih dating aplikacija. Moderna je i inovativna, a kako sami navode, LOVOO se želi odmaknuti od povezivanja ljudi putem metode brzinske procjene i povlačenja nalijevo ili nadesno. Njezin se pristup, temeljen na lokaciji, ne svodi na brzo sparivanje. Ključno je to što umjesto fotki, LOVOO koristi moć videozapisa. Streaming funkcija omogućava učitavanje kratkih, ali upečatljivih isječaka koji pružaju puno bolji uvid u stvarnu osobu koja se krije iza profila. Uz to, svaki dan mogu se pregledavati najnoviji sadržati sortirani po popularnosti. To je pomalo nalik digitalnom odlasku u kafić prepun zanimljivih, razgovorljivih samaca spremnih za druženje. Postoji i mogućnost premium pretplate koja donosi razne povlastice.

Hinge

Ono po čemu se ova aplikacija razlikuje od ostalih stranica za upoznavanje je u tome da je korištenje same aplikacije prilično zabavno. Korisnici jedni drugima mogu lajkati i komentirati fotografije, što je dobra osnova za početak razgovora. Hinge je vrlo popularan među mlađom populacijom i rezultirao je velikim brojem uspješnih veza i brakova. Sama aplikacija izgrađena je na uvjerenju da bi svatko tko traži ljubav tebao biti u mogućnosti pronaći je, a njihova platforma temelji se na hvaljenom algoritmu. Uz to imaju i jako simpatičan moto koji glasi: "aplikacija dizajnirana za brisanje".

Holydate

Holydate je domaća mobilna aplikacija za druženje i upoznavanje katolika svih dobnih skupina koji žele susresti budućeg bračnog druga sličnih životnih svjetonazora s kojim će zasnovati obitelj i živjeti u skladu s naukom Katoličke Crkve. Riječ je o katoličkoj dating aplikaciji koja je nastala u lipnju 2021. godine, a osnovala ju je Ivana Matković kako bi pomogla svima onima koji su u potrazi za ozbiljnom vezom ili brakom.

Badoo

Badoo je još jedna popularna stranica za upoznavanje. Ova platforma daje prioritet autentičnosti, a vjerodostojnost profilnih fotografija može se potvrditi i na snazi su stroge smjernice za sve korisnike. Ovo je ohrabrujući, siguran prostor koji je osmišljen kako bi pomogao korisnicima u uspostavljanju značajnih veza. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji za blokiranje lažnih, prijevarnih i neželjenih profila, iskustvo upoznavanja je zabavno i autentično.

eharmony

Ova stranica za upoznavanje je nastala u SAD i zaslužna je za mnoge dugoročne veze i brakove. Postoji od 2000. godine, a osim u Americi, popularna je i u Australiji, Kanadi i Europi. Kod ove aplikacije najprije je potrebno riješiti kviz o kompatibilnosti na temelju kojeg stanica povezuje svoje korisnike, a samu aplikaciju koriste ljudi svih dobi.

Bumble

Bumble je dating aplikacija na kojoj glavnu riječ vode žene. Na ovoj stranici za upoznavanje svatko može gledati profile, fotografije i opise, no kontakt se ostvaruje samo ako prvi korak napravi žena. To je aplikacija u kojoj je ljubaznost seksi i u kojoj su žene uvijek na prvom mjestu. Bumble uz dating aplikacije, nudi i Bumble For Friends odnosno mogućnost za pronalaženje novih prijatelja te Bumble Bizz za umrežavanje, pronalaženje mentora i stvaranje novih uzbudljivih prilika za karijeru.