Psiholozi otkrivaju 6 izdaja u vezi koje bole više od varanja — i događaju se češće nego što misliš

Možda si uvjerena kako je preljub najgora izdaja, ali psiholozi tvrde da postoje stvari koje mogu slomiti vezu još brže — i mnogo tiše. Pri tom je najopasnija činjenica da se većina ovih izdaja događa neprimjetno, dok ne postane prekasno

Većina nas smatra varanje najvećim 'grijehom' u vezi. Ali prema Tracey Cox,stručnjakinji za odnose i seksualnost, postoje situacije koje mogu biti još bolnije, dublje i razornije za odnos – a često ih, barem u početku, uopće ne prepoznajemo kao izdaju. Možda te iznenadi koliko se neke od njih tiču svakodnevnih stvari. Ako si mislila da je preljub najgore što se može dogoditi, pripremi se, jer ovo su izdaje koje mogu još brže uništiti vezu - i to nepovratno:

1. Mijenjanje mišljenje o vašoj zajedničkoj budućnosti

Zamisli da godinama gradiš zajedničke planove – djecu, selidbu, život u drugoj zemlji ili kompromise na polju karijere. A onda ti partner usputno kaže da to više ne želi. Tracey Cox tvrdi da malo što zaboli tako duboko kao spoznaja da se budućnost za koju si živjela – raspala u jednoj rečenici. Teško je prilagoditi se nečemu što nisi birala, a još teže ponovno vjerovati nekome tko samo tako promjeni mišljenje o najvažnijim stvarima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

2. Fizički je blizu, ali emocionalno daleko

Emocionalna odsutnost jedna je od najtiših, ali najrazornijih izdaja. Partner je možda u istoj prostoriji, ali kao da ga nema: na mobitelu je, stalno s prijateljima, uvijek zauzet. Planove s tobom otkazuje, ali nikad planove s drugima. Takva postepena, tiha udaljenost može ostaviti duboku zbunjenost i osjećaj da mu više nisi važna.

3. Seksualna nepodudarnost koju se ignorira

Pauze u seksualnom životu ponekad su normalne, ali potpuno povlačenje i odbijanje razgovora o tome – to već jest prava izdaja. Često partner koji se povlači kontrolira cijelu priču: svaki pokušaj razgovora proglašava pritiskom ili optužbom. Odjednom si 'opsjednuta seksom', samo zato što želiš i trebaš bliskost. Tako se stvara udaljenost koju je teško premostiti.

4. Nema ga kad ti najviše treba

U trenucima krize vidiš tko ti je stvarno oslonac. Ako osoba na koju računaš odjednom nestane ili te emocionalno odbija – to je izdaja koja ostavlja trajne ožiljke. Kad te najbliža osoba uvjeri da je tvoja bol teret, to je jedno od najdubljih razočaranja.

Pexels

5. Nedostatak empatije

Možda najteža izdaja od svih je imati partnera koji jednostavno ne može (ili neće) razumjeti tvoje osjećaje. Varanje se, prema Cox, ponekad može preboljeti. S druge strane, nedostatak empatije je jedan sasvim drugi nivo jer se partner ne može naučiti suosjećati s drugima. Tako nešto stvara posebnu vrstu usamljenosti: biti neviđena od osobe koja bi te trebala najviše voljeti.

6. Partner nikad nije na tvojoj strani

Normalno je da partner ponekad glumi 'đavoljeg odvjetnika', ali ako stalno brani druge, a tebe nikad – to itekako boli. Očekuješ da osoba s kojom dijeliš život stoji uz tebe i drži ti leđa. Ako imaš osjećaj da uvijek moraš biti sama sebi podrška, vrijeme je da se zapitaš zašto.

Izdaja nije samo čin, nego i osjećaj

Ono što ove izdaje povezuje jedna je jednostavna stvar, odnosno osjećaj - osjećaj da si sama, nevažna i neviđena u vezi. A to je bol koja često nadilazi i samu nevjeru. Svaki zdravi odnos počinje s poštovanjem, podrškom i iskrenom emocionalnom prisutnošću. Zapitaj se ima li tvoja trenutačna veza ove kvalitete ili bi trebala krenuti dalje.