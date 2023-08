Ostati ili otići? Što ako želiš postati mama – a tvoj partner ne želi djecu

Već ste dugo skupa i sve se razvija baš onako kako treba. Lijepo vam je zajedno, sviđaju vam se iste stvari, a imate i zajednički krug prijatelja. Dobro se slažeš s njegovim roditeljima, a on je rado viđen gost na obiteljskom ručku kod tvojih. Osim toga, već ste skupa bili na nekoliko putovanja i pored nekoliko manjih razmirica, sve je prošlo glatko, a vi ste se vratili još povezaniji no što ste bili. Čini se kako sanjate istu budućnost skupa, osim jedne 'sitnice': ti u toj budućnosti vidiš djecu – a on baš i ne.

Odluka o tome hoćete li ili nećete postati roditelji jedna je od najvažnijih odluka u životu svakog para. Djeca doista mijenjaju naš svijet iz temelja, a roditeljstvo će bez sumnje postati velik dio našeg identiteta. Zato, ako si planirala jednog dana postati mama te si u dugoj vezi s osobom s kojom namjeravaš provesti ostatak svog života, vijest o tome da ON ne želi djecu može biti vrlo šokantna – i duboko razočaravajuća. Zapravo, u tom će ti trenutku postati jasno da ti i tvoj partner možda i ne dijelite isti san i trenutačno svakako nemate istu viziju sretnog i ispunjenog života.

Zato je vrlo važno o ovoj temi razgovarati prije no što par poduzme neke velike korake u svojoj vezi – kao što su sklapanje braka ili preseljenje u zajednički dom.

Pravo vrijeme za razgovor o djeci

Mnoge žene nisu sigurne koji je najbolji trenutak u vezi kada bi trebale pokrenuti ovu delikatnu temu. Naime, ako partner nikad prije nije spomenuo djecu, može im se činiti da će ga takvim pitanjem prestrašiti - jer će djelovati kao da stvari naglo postaju vrlo ozbiljne.

No, ako je majčinstvo nešto o čemu si sanjala od malih nogu, najbolje je znati partnerovo stajalište o djeci prije nego što veza postane doista službena. U slučaju da se vaši planovi vezani za obitelj budu poklapali – izvrsno, no ako ne budu, imat ćeš dovoljno vremena i manevarskog prostora da razmisliš je li on prava osoba za tebe.

Što ne smiješ učiniti

Tebe je uhvatila 'baby groznica', a on je ostao hladan? U ovom slučaju psiholozi ne preporučuju jedno: računati na to da ćeš promijeniti njegovo mišljenje. Naravno, ljudi stalno mijenjanju mišljenja, ali ako svu svoju nadu polažeš na to, imaš velike šanse ostati razočarana – jer će on tvoje pokušaje da utječeš na njegove stavove uskoro osjetiti kao pritisak. Tvom će partneru možda biti frustrirajuće ako primijeti da pokušavaš promijeniti njegovo mišljenje, iako ti je jasno dao do znanja kako se osjeća u vezi s tim.



Dakle, ako on kaže da trenutačno ne želi djecu, ali si ti odlučila da ipak želiš njega – moraš prihvatiti da u ovom trenutku tako stoje stvari i prepustiti se neizvjesnosti onoga što donosi vrijeme.

Razmisli o svojim istinskim prioritetima

Također, probaj osvijestiti koliko ti je važno da se ostvariš u majčinskoj ulozi. Je li to nešto bez čega ne možeš zamisliti svoju buduću sreću? Koliko su ti djeca bitna u odnosu na druge stvari u životu, kao što su karijera, društveni život ili putovanja? Je li majčinstvo tvoja središnja težnja ili je samo jedna tvojih želja, ne mnogo snažnija od ostalih? Budi iskrena prema sebi – i prema svom parternu. Ako je postati majka ono čemu u budućnosti najviše težiš, onda veza s parternom koji ne želi djecu, koliko god da je inače dobra i kvalitetna, jednostavno nema smisla.

"Ako smatraš kako se nećeš moći pomiriti s tim da nemate djecu, možda ćeš morati donijeti tešku odluku. Koliko god bolno bilo, možda ćeš trebati prekinuti vezu. No, donošenjem te teške odluke dobivaš priliku pronaći partnera s kojim ćeš moći ispuniti sve čemu težiš u životu“, objašnjava Amy Wenzel, psihologinja i autorica koja se specijalizirala za anksiozne poremećaje, depresiju i bračne probleme.

Nemoj preskočiti ni ova pitanja

Osim toga, želite li imati djecu ili biste radije ostali u dvoje, ti i tvoj partner trebate raspraviti i o drugim jednako bitnim pitanjima koje otvara ova tema. Naime, ako se složite da biste jednog dana voljeli postati roditelji, razgovarajte i o temi posvojenja – bi li vam to bila prihvatljiva opcija u slučaju da se susretnete s problemima neplodnosti? Također, trebali biste otkriti slažete li se oko stavova o medicinski potpomognutoj oplodnji– za slučaj da vaš put osnivanja obitelji ne bude išao glatko kao ste možda bili zamislili.

