Najgore laži u ljubavnom odnosu zbog kojih je šteta često nepopravljiva

Izgradnja ljubavnog odnosa nije nimalo jednostavna te se kao i u svakom odnosu sve temelji na iskrenosti i povjerenju. No koliko god su ljudi iskreni i vole se ipak se povremeno dogode neke leži. U većini slučajeva radi se o manjim lažima koje ne mogu potpuno naškoditi, no postoje i one koje mogu potpuno narušiti odnos. U ovom članku upravo donosimo neke od najgorih laži koje mogu narušiti dinamiku odnosa, a na kraju i sam odnos.

Najgore su one laži u vezi koje dovode do razaranja bliskosti i povjerenja što ima razarajuće posljedice. Rušenje intimnosti i povjerenja, fizička ili emocionalna nevjera, laži o financijama i slične situacije dovode do povrijeđenosti koja nagriza temelj partnerskog odnosa, a s vremenom i do potpunog urušavanja. Koje laži zapravo potpuno ruše odnos i kada treba biti jako oprezan? Ako se izgovore i naprave neke od sljedećih stvari vrlo je važno odmah krenuti u rješavanje problema i vratiti odnos na pravi put jer će kasnije vjerojatno biti prekasno.

Nevjera

Kada neko vara dečka ili muža, a zatim laže o tome narušava odnos na nekoliko nivoa. Ne samo da se narušava odnos i povjerenje nego dovodi do osjećaja neadvekatnosti, ali i stvaranja tjeskobe koje može ozbiljno naštetiti odnosu. Laganje o nevjeri, nikome neće dobro sjesti- ni prevarenom, a vjerojatno ni onome koji je prevario. Laganje i prevara, jednostavno nisu dobra ideja.

Financijske tajne

Ako postoje tajne vezane za financije one itekako mogu ugroziti stabilnost veze, a povećava se vjerojatnost da će se pojaviti svađe i sukobi. Takve situacije podižu ljutnju i stres kod druge strane. Ne kažemo da morate imati zajednički račun ako to ne želite i niste se tako dogovorili, no određeni dio transparentnosti mora biti u zdravom odnosu. Laganje o financijskom stanju (partner ti govori da je sve u redu, a zapada u sve dublje dugove) ponekad može imati ozbiljne posljedice.

Skrivanje važnih stvari iz prošlosti

Ako netko laže o vrlo značajnim stvarima iz svog života. Na primjer, o bivšem ljubavnom životu, školovanju ili radnom iskustvu onda se također može narušiti povjerenje i autentičnost. Laganje o važnim životnim dostignućima i prošlosti, prije ili kasnije će se doznati i napraviti nered u odnosu.

Laganje o namjerama

No nije laganje o prošlosti nešto što samo narušava odnos nego i budući planovi mogu narušiti ljubav i povjerenje. Namjere i želje također spadaju u tu vrstu laži. Na primjer, ako osoba laže o tome želi li ili ne imati dijete u budućnosti može značajno utjecati na drugu osobu. Ako se laže utjecat će na donošenje odluka, a svakako narušiti povjerenje i budućnost.

Nepreuzimanje odgovornosti

Postoji ljudi koji ne preuzimaju odgovornost i lažu o pogreškama. No odbijanje odgovornosti i priznavanje pogrešaka može utjecati na povjerenje i onda cijeli odnos učiniti puno težim. Iz pogrešaka se treba učiti, kao i naučiti praštiti, ali ih sve treba priznati.