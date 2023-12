Vezi je došao kraj? Očiti znakovi da možda niste jedno za drugo

Iako bi bilo najljepše kad bi svi parovi bili sretni kao na početku veze, u stvarnosti ne ide sve po planu. Mnogi su u vezama preživjeli uspone i padove, ali i sitne razmirice koje su prebrodili. No stvari se mogu zakomplicirati pa s vremenom možeš shvatiti da taj čovjek ipak nije za tebe. Svađe su sve češće, razilazite se oko pogleda na budućnost i pitaš se je li ta veza vrijedna spašavanja?

U velikom broju slučajeva nije, no to svatko treba procijeniti za sebe analizom dobrih i loših trenutaka – i naravno, na temelju situacije koja se dogodila. Emocionalno uznemiravanje, zlostavljanje i manipulacija ozbiljan su znak da treba prekinuti, a u nastavku donosimo još nekoliko znakova koji pokazuju da je bolje da svatko krene svojim putem.

Nema emocionalne povezanosti

Kad se povjerenje i iskrenost naruši, teško ga je vratiti. Osjećaš li da ti partner sve više postaje cimer s kojim se razilaziš u stavovima i nikako ne možete na zelenu granu, kraj bi mogao biti blizu. On više nije prva osoba koju bi zvala kad bi ti se nešto dogodilo, a čini ti se da više nemaš potrebe dijeliti svaki detalj s njim. Sve je to znak da je emocionalna povezanost narušena. Kad se jedna ili obje strane više ne osjećaju ugodno, to sugerira da je bolje da svatko krene na svoju stranu. Nema više zafrkancije, uzajamne inicijative, komplimenata i bliskosti? Razmisli o budućnosti odnosa.

Intimni trenuci su nestali

Tu ne mislimo isključivo na seks. Uobičajeno je da naša seksualna želja varira i da nas nekad nije do strastvenih trenutaka, no problem nastaje kad seks potpuno nestane. I ne samo seks nego i nježni dodiri, poljupci, zagrljaji… Kad je veza na izdisaju, jedna strana često izbjegava intimne trenutke što s vremenom može dovesti do frustracije. Zato je važno na vrijeme razgovarati o problemu i vidjeti što se krije u pozadini izostanka odnosa. No živite li kao stranci, stvar je jasna.

Netko drugi čini se privlačnijim

Strast i razumijevanje splasnulo je i tebi ili njemu nije mrska ideja o drugoj ili drugom. Osjetiš li da ti se po glavi vrzma bivši, kolega s posla ili muškarac kojeg si nedavno srela, vrijeme je da preispitaš svoje osjećaje. Seksualni terapeuti kažu da problem postoji oduzimaju li ti maštarije vrijeme i energiju koju bi, da je sve dobro, trebala provoditi s partnerom. Tada si vjerojatno prešla granicu i možda je vrijeme za prekid.

Nema povjerenja

Bilo da je netko od vas imao aferu ili jednostavno ne ispunjava obećanja, moguće je da je povjerenje nestalo. Upravo su povjerenje i poštovanje stup svakog odnosa, a ne možeš li vjerovati osobi koja bi ti trebala biti najbliža, velike su šanse da će odnos puknuti. Naravno, trudom i radom možete vratiti povjerenje, no u tome oboje trebate biti složni.

Jedna strana ne pokazuje interes

Nije čudno što propitkuješ vezu ako duže vremena imaš osjećaj da se samo ti trudiš. Već smo nebrojeno puta napisale da sretne veze nema bez razumijevanja, poštovanja i djelovanja. Upitaj se kako partner reagira kad mu adresiraš problem, je li ga svjestan ili se okreće u drugu stranu. To bi ti moglo iskristalizirati viđenje vašeg odnosa. Možda se baš zbog njegove pasivnosti osjećaš nezadovoljno. Nema smisla biti u vezi u kojoj samo jedna strana sudjeluje. Uz to, i on i ti morate biti svjesni vlastitih mana i vrlina te spremni priznati pogrešku jer će se bez tog problemi samo gomilati. Ego treba ostaviti sa strane.

