Zeleni nokti su IN - pronašle smo super lakove u ovoj neodoljivoj boji

Baš kao i u modi, i u svijetu manikura svako novo godišnje doba donosi vladavinu nekih novih boja i trendova. Kad je o manikurama riječ, već nekoliko sezona u trendu je minimalizam te jednostavne nijanse lakova za nokte.

Nokti nalakirani samo jednom upečatljivom nijansom puno su popularniji od kičastih manikura, a ovog proljeća posebnu pažnju privlače sve nijanse neodoljive zelene boje. No, bez obzira na trendove, zelena boja uvijek je IN pa možemo reći da je postala i svojevrsni klasik, i to ne samo kada govorimo o modnim trendovima, već i kad su pitanju manikure.

Simbol prirode, novih početaka i rasta, upravo je zelena boja favorit mnogih, osobito usred proljetnih dana, stoga nas i ne čudi da mnoge žene ove sezone biraju i različite nijanse ove svestrane boje za svoje manikure.

U trendu su različite nijanse, od živahne zelene pa do maslinasto zelenih tonova, a svaka od njih djeluje izrazito efektno i privlačno. U raskošnoj paleti zelenih tonova, svatko će pronaći svog favorita, a uz zelenu na noktima, svaki će look djelovati zanimljivije i ljepše.

Zelene nijanse na noktima uvijek djeluju moderno i chic te su savršen izbor u svakoj prilici. I brojni nail stručnjaci otkrili su kako su upravo zelene nijanse ovog proljeća među najtraženijima stoga smo u nastavku izdvojile neke od najljepših nijansi lakova za nokte u ovoj popularnoj boji među kojima će svatko pronaći svog favorita!

Rimmel 60 Seconds Super Shine (880 Grassy Fields) – 2,40 €

Essie Nails (823 Willow in the Wind) - 9,60€

Catrice ICONails gel lak za nokte (176 Underneath The Olive Tree) - 2,60 €

Essence Gel Colour lak za nokte (55 Inner peas) - 1,70 €

s-he colour&style gel-like'n ultra stay lak za nokte (322/419) - 2,50 €

Sally Hansen Miracle Gel (690 Sweet Pea) - 6,80 €

OPI Your Way Spring 2024 Nail Polish ($elf Made) – 11,18 €

Essie Nails (399 off tropic) - 9,60€