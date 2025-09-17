Smeđi nokti su trend jeseni – donosimo ideje za savršenu manikuru

Ljetne jarke boje polako ostavljamo iza sebe, a s prvim jesenskim danima dolazi vrijeme za toplije i neutralnije tonove. Jedan od najvećih trendova manikura ove sezone su smeđi nokti – elegantni, sofisticirani i savršeno uklopivi uz svaki jesenski outfit. Od nijansi cappuccina do tamnog espressa, smeđa manikura je apsolutni favorit za jesen 2025.

Jesen je vrijeme kada se modna i beauty scena okreće toplim, zemljanim tonovima, a upravo su smeđe nijanse ove sezone apsolutni hit na noktima. Od nježnih bež i mliječnih karamela do tamne čokolade i sjajnog espressa, smeđi nokti donose dozu elegancije i profinjenosti svakoj manikuri. Ono što ih čini posebnima jest njihova svestranost – jednako dobro pristaju minimalističkom stilu, ali i glamuroznim kombinacijama s efektima poput mat završetka, zlatnih detalja ili suptilnog sjaja. Ako tražiš inspiraciju za manikuru koja će obilježiti tvoju jesen, donosimo ti najbolje ideje kako nositi smeđe nokte i učiniti ih glavnim beauty statementom.

Kako odabrati savršenu nijansu smeđe

Smeđa dolazi u mnoštvu tonova – od svijetlog taupea do gotovo crne kave. Da bi izgled na noktima bio besprijekoran, važno je pronaći nijansu koja najbolje odgovara tenu. Pravilo je jednostavno: hladni podtonovi najbolje pristaju uz hladne, a topli uz tople tonove kože. Ako nisi sigurna, mali trik je da pogledaš zanoktice – ako nijansa ne odgovara, koža oko nokta može djelovati crvenkasto ili “prljavo”.

Bilo da voliš svjetlije tonove koji daju nježniji izgled ili tamne koji donose dozu drame, smeđi lak za nokte uvijek je pun pogodak. U nastavku donosimo ideje za smeđe manikure koje vrijedi isprobati ove jeseni.

Kremasti latte nokti

Lagano mliječni ton smeđe koji podsjeća na omiljeni jutarnji napitak – neutralan i elegantan, uklapa se uz sve kombinacije.

Smeđa s leopard uzorkom

Animal print je veliki trend i ove jeseni, a leopard detalj na jednom ili više noktiju unosi dozu razigranosti u klasičnu smeđu bazu.

Karamel smeđi nokti

Topla karamela sa zlatnim podtonom donosi cozy ugođaj i pravi je izbor za jesenske dane.

Ombre smeđa

Isprobaj prijelazne nijanse – od svijetle do tamne smeđe na svakom noktu ili postupni ombre efekt na jednom noktu.

Coffee marble

Inspiriran valovima mlijeka u kavi, ova manikura daje prekrasan mramorni efekt koji izgleda luksuzno i posebno.

Francuska manikura u smeđem tonu

Klasika s modernim zaokretom – smeđi vrhovi umjesto bijelih, uz tanak bijeli obrub, izgledaju chic i profinjeno.

Espresso nokti

Duboka, tamna smeđa za one koji žele dramatičan i moćan izgled, a opet dovoljno neutralan za svaki stil.

Twisted brown

Dodaj neočekivan detalj – preljev zelenog kroma ili sitni shimmer preko smeđe baze za futuristički efekt.

Smeđa s glitterom

Za dozu glamura biraj lak u srednje do tamno smeđoj nijansi sa šljokicama – savršen za večernje izlaske.

Neutralna smeđa

Ako želiš univerzalnu nijansu koja ide uz sve, biraj neutralnu smeđu. Laska svakom tenu i izgleda prirodno, ali elegantno.