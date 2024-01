Najbolji drogerijski serumi za lice - glatka i sjajna koža

Kad je riječ o njezi kože, serum je jedan od onih proizvoda koje bi, prema mišljenju dermatologa, u svoju beauty rutinu trebala uključiti svaka žena starija od 25 godina. Za razliku od hidratantne kreme, koja je osnova svake beauty rutine i čija je svrha nahraniti kožu i zaštititi je od negativnog utjecaja vanjskih faktora, serumi imaju specifičnu namjenu, sadrže puno snažnije sastojke i djeluju ciljano.

Kako ističu stručnjaci, serumi su laganiji od klasične kreme za lice te sadrže visoke koncentracije aktivnih sastojaka koji mogu poboljšati učinkovitost same kreme. Što se tiče redoslijeda nanošenja, na kožu bismo najprije trebale nanijeti serum pa tek onda kremu za lice.

Na tržištu se danas mogu pronaći brojne vrste seruma pa tako imamo anti-age serume, one za hiperpigmentaciju, serume za akne, suhu kožu, itd. Svi ti proizvodi formulirani su tako da se utječu na određeno stanje kože poput crvenila, bora ili upala, a sastojci koje sadrže izrazito su učinkoviti u borbi s određenim kožnim problemima.

Iako postoji mnoštvo skupocjenih seruma za lice za koje je potrebno izdvojiti pravo malo bogatstvo, danas se i u drogerijama mogu pronaći sjajni proizvodi koji ne koštaju tako puno, a odlične rade svoj posao te pomažu kod raznih stanja kože i kožnih problema.

Neke od naših drogerijskih favorita izdvojile smo u nastavku.

one.two.free! Hyaluronic Power Serum Serum za njegu lica, 24 eur

Osvježavajući Hyaluronic Power Serum čini kožu glatkom i ujednačava ten. Fermentirani cvijet jasmina i korijen ginsenga štite kožu od vanjskih utjecaja i daju joj svjež i zdrav sjaj. Fermentirani ekstrakt Deserticole te dugo i kratkolančana hijaluronska kiselina maksimalno hidratiziraju. Za sve tipove kože.

The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% Serum za njegu lica, 7,49 eur

Snažna formula s vitaminima i mineralima djeluje protiv nesavršenosti kože. Niacinamid (vitamin B3) smanjuje pojavu nesavršenosti i zagušenosti kože. Uz visoku 10-postotnu koncentraciju ovog vitamina formula sadrži cinkovu sol pirolidon karboksilne kiseline za ravnotežu vidljivih aspekata aktivnosti sebuma.

Afrodita Skin Specialist Anti-age serum Vitamin C, 24 eur

Afrodita Skin Specialist vitamin C serum superheroj je među antioksidansima. Sadrži vitamin C nove generacije iz Japana, koji je topiv u ulju te se izvrsno apsorbira u kožu, ne uzrokuje iritaciju. Afrodita Skin Specialist vitamin C izvrsna je anti-age njega, posvjetljuje i ujednačuje ten. Hidratantni skvalan poboljšava razmazivost, teksturu i upijanje emulzija i uljnih mješavina te daje mekoću koži.

Neutrogena Retinol Boost serum za lice i vrat, 21 eur

Ovaj lagani serum svilenkaste strukture na površinu kože nanosi sloj čistog retinola koji se uspješno bori protiv raznih znakova starenja te kožu čini vidljivo mlađom i zdravijom.

Embryolisse Hydra-Serum koncentrirani hidracijski serum za lice, 26 eur

Embryolisse Hydra-Serum koncentrirani hidracijski serum za lice za sve tipove kože. Hidracijski booster koji trenutno revitalizira kožu. U samom srcu Embryolisse Hydra-Seruma je jedinstvena kombinacija hijaluronske kiseline i bijelog lopoča u osvježavajućoj teksturi koja osigurava koži potpunu rehidraciju i dugotrajnu vlažnost.

Olival Serum za hiperpigmentaciju, 29 eur

Serum za hiperpigmentaciju obogaćen uljima šafranike, limuna i čileanske maline.

Skintegra Hydra B hijaluronski serum, 15 eur

Hydra B je serumska emulzija koja intenzivno vlaži kožu i jača njezinu hidrolipidnu barijeru. Specifičnost ovog proizvoda je to što koristi luksuznu niskomolekularnu hijaluronsku kiselinu čiji je učinak intenzivne hidratacije dodatno poboljšan klinički dokazanim djelovanjem patentiranog kompleksa sastojaka prirodnog porijekla (iz pšenice i drva). Dodatno, vitamini B3 (niacinamid) i B5 (pantenol) uz ekstrakt ginka kožu održavaju svježom.

CeraVe Hidratantni serum s hijaluronskom kiselinom, 21 eur

Hidratantni serum s hijaluronskom kiselinom za normalnu do suhu kožu. Sadrži 3 esencijalna ceramida i vitamin B5. Pruža 24-satnu hidrataciju.

