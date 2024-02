Kakve ćemo manikure nositi ove godine? Od vibrantne plave do životinjskog uzorka

Puno je žena bilo na manikuri ususret dočeku Nove godine je sada savršen trenutak za obnavljanje laka ili gela. Nakon sezone šljokica možda tražiš nešto drugačije, a i poznato je da nam svaka godina nosi nove trendove u svijetu manikure.

U posdljednje su vrijeme izuzetno traženi nježni – takozvani 'soap' nokti – koji izgledaju kao da si ih oprala najboljim šamponom. Blijedo roza ili bijela sjajna je tražiš li minimalističku manikuru.

Prema stručnjacima, upravo će nježne nijanse biti izuzetno popularne ove godine, a sve više žena okreće se kratkim manikurama. Moramo se složiti da je to odlično jer su kratki nokti lagani za održavanje i praktični su. Dakako, crvena ne izlazi iz mode, a portal People piše da će se u 2024. tražiti jarko crvena (najčešće na kratkim noktima), ali i bordo.

No, koji će još trendovi u manikuri dominirati sljedećih mjeseci? I hoćemo li voljeti jarke boje? Apsolutno hoćemo, posebno na ljeto. Evo popisa najnovijih trendova.

Raznobojni nokti

S jedne strane, birat ćemo nježne nijanse, no to ne znači da jarke boje idu u zaborav. Popularne će biti manikure u kričavim bojama, a u trendu su i nokti u raznim bojama. Za to, doduše, moraš biti raspoložena i otkačena, no u 2024. zaista nije uvjet da 10 noktiju bude u istoj boji.

Teksturirani nokti

Portal People predviđa popularnost razigranog 3D izgleda i specijalnih efekata na noktima. Da bi postigla takav efekt, prepusti se rukama stručnjakinje za nokte ili prouči 3D gel tubu i/ili gel za oblikovanja. Kao što vidiš na Instagram idejama niže, svaki nokat izgleda jedinstveno.

Retro plava

Ne voliš nude? Nema veze jer 2024. godina je plave u svim nijansama. Znamo da se plava vjerojatno najčešće nosi ljeti kad se biraju ležerne odjevne kombinacije u bojama, no mi mislimo da se jarko plava spaja i sa zimskim vremenom. Dodatan plus je poigraš li se motivima i uzorcima.

Kromirani nokti

Metalik boje bile su među najtraženijima prošle godine, a taj se trend pretočio i u svijet manikura. U 2024. voljet ćemo metalik izgled u hladnim bojama. Kromirani izgled možeš postići i s, na primjer, bordo, no ovaj je Reels prava zimska inspiracija.

Zvijezde na noktima

Od uzoraka, nosit će se zvijezde i zvjezdice. Savršen je to dodatak nježnim manikurama, no zvjezdice bi se mogle sjajno spojiti i s efektnom crnom. To je doduše za malo hrabrije.

Životinjski printovi

Manikure sa životinjskim printom popularne su već nekoliko godina, a portal People predviđa da će se to i nastaviti. Dobra je stvar što se zebra ili leopard uzorak na jednom noktu spaja s jednobojnim lakom na ostatku ruke. Dakle, životinjski uzorak nikako nije dosadan. Evo nekoliko ideja!

Aura nokti

I za kraj – jedan trend koji najbolje opisuju fotografije. Poigravanje s svijetlijim i tamnijim dijelovima razbija monotoniju i jedva čekamo isprobati aura nokte.

