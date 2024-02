Napitci zbog kojih će tvoja koža sjajiti kao nikada prije

To je najstariji kozmetički trik na koji se kunu mnoge zvijezde koje su ponosne na zdravlje svoje kože. Da, to je velika čaša vode. Svi znamo da konzumiranje dovoljne količine vode svakog dana poboljšava naše zdravlje i dobrobit, te također utječe na zdravlje kose i kože. Problema s kojim se mnogi suočavaju je to što im se ponekad čini nemoguće popiti dva litra vode dnevno, ali srećom postoji rješenje!

Rješenje je voda s dodatkom voća po vašem ukusu, što je trenutno pravi hit na društvenim mrežama. I za razliku od mnogih drugih trendova, ovaj zaista ima pozitivan učinak. Koje voće ćeš dodati u vodu, ovisi o tebi!

Borovnice za sjajnu kožu

Tamni pigment u borovnicama posljedica je visokog udjela karotenoida, koji mogu aktivirati vitamin A u tijelu. Vitamin A potiče obnovu stanica kože, a onda postaje mekši, glađi i sjajnija.

Krastavci za akne

Nije čudn što je voda s krastavcem već dugo jako popularna. Krastavci su bogati vitaminom E, koji pomaže u borbi protiv slobodnih radikala koji uzrokuju akne i ožiljke.

Jabuke za zaštitu od sunca

Jedna jabuka na dan tjera doktora iz kuće van, kaže poznata izreka, ali jabuke također pomažu i štite kožu od sunca. Visoka razina vitamina C u jabuci potiče kožu da proizvodi melanin, pigment odgovoran za boju kože. To pomaže zaštiti kožu od UV zraka. Naravno, to ne znači da ako popiješ dvije litre vode s jabukom dnevno da ne trebaš zaštitnu kremu. Jabuke su dobar izvor antioksidansa polifenola, te sadrže i mnogo vitamina A i C, a oboje dokazano jačaju imunološki sustav.

Foto: Pexels

Maline za bore

Maline su izuzetno bogate antioksidansima, zbog čega nisu samo ukusan, već i jako zdrav voćni izbor. One su slatke, sočne i pune esencijalnih masnih kiselina. Zapravo, šalica malina osigurava 155 mg omega-3 masnih kiselina koje mogu smanjiti bore. "Od svih vrsta voća, mogu se smatrati superhranom", kaže nutricionistica Karla Klander. "Jako su bogate antioksidansima poput antocijanina, resveratrola i drugih. Oni sprječavaju štetno djelovanje slobodnih radikala."

Naranče i limun za oštećenja izazvana suncem

Citrusi su bogat izvor vitamina C koji pomaže u zarastanju kože oštećene suncem, istovremeno potiču proizvodnju kolagena, ključnog za očuvanje elastičnosti kože, piše Zadovoljna.si.

Kivi za sve

Kivi je voće vječne mladosti i zdravlja. Ovo voće sastoji se čak od 84 posto od vode i bogato je vlaknima koja hrane dobre bakterije u crijevima. Kao bogat izvor vitamina A, kivi jača kosu i pruža joj sjaj, također može pomoći u borbi protiv akni. Vitamin C štiti kožu od isušivanja i preranog starenja, dok vitamin E u kiviju održava kožu elastičnom i mekom. Poznavatelji tvrde da je kivi neophodan i za brže zacjeljivanje rana te za ljepše zacjeljivanje ožiljaka.

POGLEDAJ VIDEO: KAKO SE ZDRAVO HRANITI NA POSLU?